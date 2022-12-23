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Предновогодний скандал. Омичам объяснили подробности распила 60-летней ели

Сегодня, 05:12
Фото: скриншот видео Вести Омск

15-метровую ель в Омске спилили с разрешения комиссии после высадки новых крупномеров

Администрация Омска вступилась за депутата, спилившего ель в Амурском поселке, но омичи все равно разгневаны.

Вчера разгорелся скандал по поводу 60-летней ели, которая благополучно служила домом для белок на ул. 21-й Амурской, пока ее не «перераспределили» на улицу неподалеку украшать праздник. Место, на которое перенесли спиленную красавицу, так и называется — Площадь Праздников.

Разгневанные жители дома № 11 на 21-й Амурской заявили, что спиливать ель не собирались, директор управляющей компании же предоставил приглашенным журналистам документы, хотя не смог подтвердить, что компенсация насаждений проведена, как и не предоставил протокол собрания жильцов, подтверждающий, что ель кому-то мешала.

Администрация Омска вместо директора компании подтвердила, что ель компенсировали, после этого комиссия дала разрешение на снос. Пока это не проясняет, зачем вообще понадобилось спиливать 15-метровую ель, памятную для жильцов дома.

Отметим, что в подписанном протоколе заседания комиссии по сносу и обрезке за ноябрь 2021 года Город55 не нашел обсуждения заявки по этому адресу.

Фото: администрация Омска
Грабеж средь бела дня. В омском дворе спилили 15-метровую ель
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#Дарья Зыкова#Город#Происшествия#Общество#Жалобы#Комиссия по сносу деревьев#Новости#Омск#Мэрия#Соцсети
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