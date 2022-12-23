Предновогодний скандал. Омичам объяснили подробности распила 60-летней ели

Вчера разгорелся скандал по поводу 60-летней ели, которая благополучно служила домом для белок на ул. 21-й Амурской, пока ее не «перераспределили» на улицу неподалеку украшать праздник. Место, на которое перенесли спиленную красавицу, так и называется — Площадь Праздников.