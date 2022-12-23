Предновогодний скандал. Омичам объяснили подробности распила 60-летней ели

Вчера разгорелся скандал по поводу 60-летней ели, которая благополучно служила домом для белок на ул. 21-й Амурской, пока ее не «перераспределили» на улицу неподалеку украшать праздник. Место, на которое перенесли спиленную красавицу, так и называется — Площадь Праздников.
Разгневанные жители дома № 11 на 21-й Амурской заявили, что спиливать ель не собирались, директор управляющей компании же предоставил приглашенным журналистам документы, хотя не смог подтвердить, что компенсация насаждений проведена, как и не предоставил протокол собрания жильцов, подтверждающий, что ель кому-то мешала.
Администрация Омска вместо директора компании подтвердила, что ель компенсировали, после этого комиссия дала разрешение на снос. Пока это не проясняет, зачем вообще понадобилось спиливать 15-метровую ель, памятную для жильцов дома.
Отметим, что в подписанном протоколе заседания комиссии по сносу и обрезке за ноябрь 2021 года Город55 не нашел обсуждения заявки по этому адресу.