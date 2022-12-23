Пора чудес: как осуществить все новогодние желания

Если вы до сих пор не знаете, как будете отмечать Новый год, значит, стоит взять все в свои руки и сделать так, как давно хотелось. Устройте праздник своей мечты и ни в чем себя не ограничивайте.
Путешествие — всегда беспроигрышный вариант. Говорят, что новые впечатления — это лучший подарок. Встречать Новый год одинаково приятно как под пальмами у моря, так и на заснеженных горных вершинах. Из Омска можно напрямую улететь в Таиланд или на Гоа, в Сочи или на Байкал — остается только выбрать, какой отдых больше по душе.
Если хочется традиционного домашнего застолья, теплых встреч в кругу друзей, то всегда можно остаться дома и после боя курантов всем вместе отправиться гулять по заснеженному городу, пускать фейрверки и кататься с горок.
Даже самые смелые желания хотя бы раз в году должны исполняться, невзирая на все сложности, особенно финансовые. Перед новогодними праздниками расходов всегда много: надо подумать о застолье, купить наряд и подарки родным, друзьям и коллегам, спланировать досуг на каникулах и как-то дожить до следующей зарплаты.
Но как поется в детской песне, в Новый год сбываются все мечты, и лучший подарочек в данном случае — кредитка Альфа-Банка. Условия сейчас более чем выгодные: беспроцентный период в течение года, кешбэк и бесплатное обслуживание!
С картой Альфа-Банка годовой беспроцентный период будет действовать на все покупки, которые вы совершите в первые 30 дней после оформления карты. А значит, вы можете купить дорогостоящий подарок (или даже несколько) и спокойно рассчитываться за него частями в течение года. Главное — вовремя гасить обязательные платежи, тогда ни процентов, ни переплат не будет.
Кредитный лимит карты Альфа-Банка — от 150 тыс до 1 млн рублей в тарифах Gold и Platinum. Чем выше лимит вы хотите, тем больше документов понадобится для оформления. Для минимума достаточно российского паспорта, от 200 тыс рублей дают при наличии СНИЛС /водительских прав/загранпаспорта/ИНН/полиса ОМС или карты другого банка. Справка о доходах и суммах налога физического лица за последние 3 месяца понадобится для оформления лимита от 500 тыс рублей и более.
При этом не обязательно везти документы в офис банка: карту можно оформить онлайн всего за несколько минут, а пластик вам доставят уже на следующий день хоть на дом, хоть на работу, а если удобно — в ближайшее отделение банка или его партнеров.
Сумму лимита можно потратить на любые цели, в том числе переводить с кредитки деньги на свои счета в банке — комиссии не будет. Снимать наличные можно бесплатно до 50 тысяч рублей, если понадобится большая сумма, комиссия составит не больше 3,9%.
Комиссию, кстати, можно компенсировать за счет кешбэка. Партнёры Альфа-Банка — популярные маркетплейсы и магазины, службы доставок, онлайн-кинотеатры, сервисы такси — возвращают до 33% с покупок на любые суммы. Кешбэк приходит уже к 10 числу следующего месяца.
Расширьте свои возможности благодаря Альфа-Банку: устроить Новый год своей мечты совсем не сложно, когда под рукой есть надежная кредитка, а условия по ней такие привлекательные.
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Ген. лиц. Банка России № 1326, выдана 16.01.2015 г.