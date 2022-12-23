Пора чудес: как осуществить все новогодние желания

С картой Альфа-Банка годовой беспроцентный период будет действовать на все покупки, которые вы совершите в первые 30 дней после оформления карты. А значит, вы можете купить дорогостоящий подарок (или даже несколько) и спокойно рассчитываться за него частями в течение года. Главное — вовремя гасить обязательные платежи, тогда ни процентов, ни переплат не будет.