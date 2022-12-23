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Пора чудес: как осуществить все новогодние желания

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
До Нового года осталось чуть больше недели, и предпраздничная суета уже охватила многих омичей. Но есть и те, кто пока не определился, как и где отметить главный праздник. И, желательно, не беспокоясь о деньгах.

Если вы до сих пор не знаете, как будете отмечать Новый год, значит, стоит взять все в свои руки и сделать так, как давно хотелось. Устройте  праздник своей мечты и ни в чем себя не ограничивайте.

Путешествие — всегда беспроигрышный вариант. Говорят, что новые впечатления — это лучший подарок. Встречать Новый год одинаково приятно как под пальмами у моря, так и на заснеженных горных вершинах. Из Омска можно напрямую улететь в Таиланд или на Гоа, в Сочи или на Байкал — остается только выбрать, какой отдых больше по душе.

Фото: 1MI

Если хочется традиционного домашнего застолья, теплых встреч в кругу друзей, то всегда можно остаться дома и после боя курантов всем вместе отправиться гулять по заснеженному городу, пускать фейрверки и кататься с горок.

Даже самые смелые желания хотя бы раз в году должны исполняться, невзирая на все сложности, особенно финансовые. Перед новогодними праздниками расходов всегда много: надо подумать о застолье, купить наряд и подарки родным, друзьям и коллегам, спланировать досуг на каникулах и как-то дожить до следующей зарплаты.

Фото: 1MI

Но как поется в детской песне, в Новый год сбываются все мечты, и лучший подарочек в данном случае — кредитка Альфа-Банка. Условия сейчас более чем выгодные: беспроцентный период в течение года, кешбэк и бесплатное обслуживание!

С картой Альфа-Банка годовой беспроцентный период будет действовать на все покупки, которые вы совершите в первые 30 дней после оформления карты. А значит, вы можете купить дорогостоящий подарок (или даже несколько) и спокойно рассчитываться за него частями в течение года. Главное — вовремя гасить обязательные платежи, тогда ни процентов, ни переплат не будет.

Фото: 1MI

Кредитный лимит карты Альфа-Банка — от 150 тыс до 1 млн рублей в тарифах Gold и Platinum. Чем выше лимит вы хотите, тем больше документов понадобится для оформления. Для минимума достаточно российского паспорта, от 200 тыс рублей дают при наличии СНИЛС /водительских прав/загранпаспорта/ИНН/полиса ОМС или карты другого банка. Справка о доходах и суммах налога физического лица за последние 3 месяца понадобится для оформления лимита от 500 тыс рублей и более.

При этом не обязательно везти документы в офис банка: карту можно оформить онлайн всего за несколько минут, а пластик вам доставят уже на следующий день хоть на дом, хоть на работу, а если удобно — в ближайшее отделение банка или его партнеров.

Сумму лимита можно потратить на любые цели, в том числе переводить с кредитки деньги на свои счета в банке — комиссии не будет.  Снимать наличные можно бесплатно до 50 тысяч рублей, если понадобится большая сумма, комиссия составит не больше 3,9%.

Комиссию, кстати, можно компенсировать за счет кешбэка. Партнёры Альфа-Банка — популярные маркетплейсы и магазины, службы доставок, онлайн-кинотеатры, сервисы такси — возвращают до 33% с покупок на любые суммы. Кешбэк приходит уже к 10 числу следующего месяца.

Расширьте свои возможности благодаря Альфа-Банку: устроить Новый год своей мечты совсем не сложно, когда под рукой есть надежная кредитка, а условия по ней такие привлекательные.

Реклама. АО «Альфа-Банк».

Ген. лиц. Банка России № 1326, выдана 16.01.2015 г.

#Общество#Омск#Омская область
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