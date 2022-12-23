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Одного раза не хватило. В Омске хулиганы разбили стекло в теплой остановке

Сегодня, 03:35
Фото: pxhere.com

В Омске хулиганы дважды разбили стекло на двери теплой остановки

Рабочие заменили разбитое стекло, но в тот же день его разбили вновь.

Сегодня, 23 декабря, в паблике «О чем говорят в Омске» появилась информация, что неизвестные разбили стекло на двери теплой остановки, которая находится в Самарке. Теперь пассажирам приходится мерзнуть, дожидаясь транспорта на улице.

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что неделю назад хулиганы разбили стекло. Вчера, 22 декабря, рабочие заменили стекло, теплая остановка начала работать в обычном режиме. Однако накануне стекло разбили снова.

«На данный момент собственник вновь вынужден будет закрыть павильон на период ремонтных работ, дата открытия уточняется», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Остановка#Хулиганы
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