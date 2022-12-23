Одного раза не хватило. В Омске хулиганы разбили стекло в теплой остановке

Сегодня, 23 декабря, в паблике «О чем говорят в Омске» появилась информация, что неизвестные разбили стекло на двери теплой остановки, которая находится в Самарке. Теперь пассажирам приходится мерзнуть, дожидаясь транспорта на улице.