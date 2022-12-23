Новость № 1. В Знаменском районе бывшего директора лесхоза и его подчиненную обвинили в незаконной вырубке леса. С 2019 по 2021 год обвиняемыми было спилено 2,5 тыс сосен, 356 осин, 31 лиственница, 7 кедров и 5 пихт. По предварительным данным, общий ущерб составил более 27,5 млн рублей.
Новость № 2. Жительница Омской области на почве ревности решила убить своего сожителя. Она два раза ударила его ножом в область шеи и паха. Затем преступница подговорила своего родного брата добить мужчину и взять вину на себя. Брат взял нож и нанес потерпевшему множественные удары в область головы, шеи и груди. В результате потерпевший скончался на месте.
Новость № 3. Сегодня вечером пробки в Омске достигли 10 баллов. «Встали» улица Ленина, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина, Маршала Жукова и многие другие. Также было затруднено движение на Ленинградском и Фрунзенском мостах. Помимо этого, из-за сильных заторов на дорогах цены на такси «взлетели» в несколько раз.