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Незаконная вырубка, жестокая расправа и 10-балльные пробки. Омск сегодня

Сегодня, 14:02
Фото: Город55
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Итоги пятницы по версии Города55.

Новость № 1. В Знаменском районе бывшего директора лесхоза и его подчиненную обвинили в незаконной вырубке леса. С 2019 по 2021 год обвиняемыми было спилено 2,5 тыс сосен, 356 осин, 31 лиственница, 7 кедров и 5 пихт. По предварительным данным, общий ущерб составил более 27,5 млн рублей.

Бывшего директора омского лесхоза обвиняют в незаконной вырубке 2,9 тысяч деревьев
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Новость № 2. Жительница Омской области на почве ревности решила убить своего сожителя. Она два раза ударила его ножом в область шеи и паха. Затем преступница подговорила своего родного брата добить мужчину и взять вину на себя. Брат взял нож и нанес потерпевшему множественные удары в область головы, шеи и груди. В результате потерпевший скончался на месте.

В Омской области сестра подговорила брата убить своего сожителя
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Новость № 3. Сегодня вечером пробки в Омске достигли 10 баллов. «Встали» улица Ленина, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина, Маршала Жукова и многие другие. Также было затруднено движение на Ленинградском и Фрунзенском мостах. Помимо этого, из-за сильных заторов на дорогах цены на такси «взлетели» в несколько раз.

Город «встал». Пробки в центре Омска достигли 10 баллов
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омская область#Омск#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Убийство#Пробки#Дорожное движение
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