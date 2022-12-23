Новость № 2. Жительница Омской области на почве ревности решила убить своего сожителя. Она два раза ударила его ножом в область шеи и паха. Затем преступница подговорила своего родного брата добить мужчину и взять вину на себя. Брат взял нож и нанес потерпевшему множественные удары в область головы, шеи и груди. В результате потерпевший скончался на месте.