Названы наиболее вредные привычки жителей РФ за новогодним столом

Она пояснила, что при поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли в течение сравнительно короткого промежутка времени, у человека, не привыкшего к такому обильному приему пищи, могут возникнуть любые острые состояния. В их числе — острый панкреатит, острый холецистит, кишечная непроходимость и заворот кишок. Об этом пишут «Известия».