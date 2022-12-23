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Названы наиболее вредные привычки жителей РФ за новогодним столом

Сегодня, 13:29
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что самой распространенной вредной привычкой за праздничным столом является переедание, которое чревато опасными последствиями для организма.

Она пояснила, что при поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли в течение сравнительно короткого промежутка времени, у человека, не привыкшего к такому обильному приему пищи, могут возникнуть любые острые состояния. В их числе — острый панкреатит, острый холецистит, кишечная непроходимость и заворот кишок. Об этом пишут «Известия».

Чтобы избежать неприятных последствий праздничного застолья, врач рекомендовала перед тем, как сесть за стол, принять пару таблеток любых панкреатических ферментов. Также она посоветовала не сидеть подолгу за праздничным столом и больше двигаться, а в питании соблюдать умеренность.

#Общество
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