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На ярославских дорогах появились новые светофоры, уличные светильники и ограждения

Сегодня, 15:37
Такие преобразования коснулись ряда дорог в Ярославской области, общей протяженностью 294 км. Работу по облагораживанию проезжей части региона в 2022 году провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В областном департаменте дорожного хозяйства сообщили - в границах города Ярославль в 2022 году новые светофоры установили на проспекте Толбухина и улице Первомайской, на перекрестках улиц Носкова и Стачек, Советской и Победы, Чкалова и Чехова, а также на других участках городской сети. Все светофоры оснащены дублирующими LED-панелями и имеют обратный отсчет, передает INFOX.RU со ссылкой на портал «ЯрНовости».

Учли также безопасность и комфорт пешеходов - вблизи переходов оборудовали 62 искусственные неровности, сделали просторные тротуары и установили удобные остановки.

Кроме того, на дороги было нанесено более 800 км разметки термопластичными материалами со светоотражающими элементами, смонтировано свыше 8 тысяч новых дорожных знаков, а на опасных участках дорог — более 10 тысяч погонных метров барьерного ограждения.

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