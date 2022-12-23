На ярославских дорогах появились новые светофоры, уличные светильники и ограждения

В областном департаменте дорожного хозяйства сообщили - в границах города Ярославль в 2022 году новые светофоры установили на проспекте Толбухина и улице Первомайской, на перекрестках улиц Носкова и Стачек, Советской и Победы, Чкалова и Чехова, а также на других участках городской сети. Все светофоры оснащены дублирующими LED-панелями и имеют обратный отсчет, передает INFOX.RU со ссылкой на портал «ЯрНовости».