На ярославских дорогах появились новые светофоры, уличные светильники и ограждения

В областном департаменте дорожного хозяйства сообщили - в границах города Ярославль в 2022 году новые светофоры установили на проспекте Толбухина и улице Первомайской, на перекрестках улиц Носкова и Стачек, Советской и Победы, Чкалова и Чехова, а также на других участках городской сети. Все светофоры оснащены дублирующими LED-панелями и имеют обратный отсчет, передает INFOX.RU со ссылкой на портал «ЯрНовости».
Учли также безопасность и комфорт пешеходов - вблизи переходов оборудовали 62 искусственные неровности, сделали просторные тротуары и установили удобные остановки.
Кроме того, на дороги было нанесено более 800 км разметки термопластичными материалами со светоотражающими элементами, смонтировано свыше 8 тысяч новых дорожных знаков, а на опасных участках дорог — более 10 тысяч погонных метров барьерного ограждения.