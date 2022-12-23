Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей

Для наглядности сравним эти показатели с ближайшими соседями, Новосибирской, Томской и Тюменской областями. Итак, из этой троицы нас обошли только новосибирцы: для них за три года в федеральном бюджете на тот же проект запланировано почти 12.5 млрд рублей. Тем временем, как и в нашем случае, большая суммы закреплена за 2024 годом, — более 5.1 млрд рублей.