Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей

По Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Омская область получит субсидий на общую сумму, которая превышает 11 млрд рублей. Рассказываем, что это за проекты.
Так, как указано в законе, «на приведение в нормативное автомобильных дорог и искусственных сооружений» регион получит транш в 11.05 млрд рублей. При этом, больше всего средств запланировано на 2024 год, — почти 4.4 млрд рублей, а меньше всего область получит в 2023 году — около 2.9 млрд рублей.
Для наглядности сравним эти показатели с ближайшими соседями, Новосибирской, Томской и Тюменской областями. Итак, из этой троицы нас обошли только новосибирцы: для них за три года в федеральном бюджете на тот же проект запланировано почти 12.5 млрд рублей. Тем временем, как и в нашем случае, большая суммы закреплена за 2024 годом, — более 5.1 млрд рублей.
Далее идет Томская область с субсидиями на общую сумму свыше 9.3 млрд рублей. И тут история повторяется, — 4.03 млрд рублей в 2024 году.
И на последнюю строчку попала Тюменская область, которой федеральный центр выделили «скромные» 4.9 млрд рублей, из которых более всего запланировано на 2025 год — 2.8 млрд рублей.
Отметим, что мы описали только один проект, хотя есть и другие, например, «Безопасные и качественные дороги», средства по которому могут быть распределены другими подзаконными актами.
Напомним, Город55 ранее уже рассказывал, кто и как ремонтировал и строил дороги в Омске и области. Часть из этих контрактов рассчитаны на 2 — 3 года и к настоящему моменту не окончены. Смотрите здесь.