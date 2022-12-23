Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Эти средства федеральный бюджет выделит только в рамках одного из проектов, но будут и другие.

По Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Омская область получит субсидий на общую сумму, которая превышает 11 млрд рублей. Рассказываем, что это за проекты.

Так, как указано в законе,  «на приведение в нормативное автомобильных дорог и искусственных сооружений» регион получит транш в 11.05 млрд рублей. При этом, больше всего средств запланировано на 2024 год, — почти 4.4 млрд рублей, а меньше всего область получит в 2023 году — около 2.9 млрд рублей.

Для наглядности сравним эти показатели с ближайшими соседями, Новосибирской, Томской и Тюменской областями.  Итак, из этой троицы нас обошли только новосибирцы: для них за три года в федеральном бюджете на тот же проект запланировано почти 12.5 млрд рублей.  Тем временем, как и в нашем случае, большая суммы закреплена за 2024 годом, — более 5.1 млрд рублей.

Далее идет Томская область с субсидиями на общую сумму свыше 9.3 млрд рублей. И тут история повторяется, — 4.03 млрд рублей в 2024 году.

И на последнюю строчку попала Тюменская область, которой федеральный центр выделили «скромные» 4.9 млрд рублей, из которых более всего запланировано на 2025 год — 2.8 млрд рублей.

Отметим, что мы описали только один проект, хотя есть и другие, например, «Безопасные и качественные дороги», средства по которому могут быть распределены другими подзаконными актами.

Напомним, Город55 ранее уже рассказывал, кто и как ремонтировал и строил дороги в Омске и области. Часть из этих контрактов рассчитаны на 2 — 3 года и к настоящему моменту не окончены. Смотрите здесь.

 

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирская область#Томская область#Тюменская область#Дорога#Ремонт дорог#Бюджет#Субсидии#Василий Попов
Подпишитесь
Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты
Сегодня, 07:53
Детская лесная площадка и физкультурный центр. Каким видят парк имени 300-летия Омска
Вчера, 13:46
Уже скоро. Омичи получат повышенные пенсии перед Новым годом
Сегодня, 02:42
В третий раз. В Омске снова собираются реорганизовать бюджетное учреждение
Сегодня, 07:54
Семейное путешествие в Москву
Сегодня, 07:48