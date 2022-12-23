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Красивый подарок. Темури Латария вложил 50 млн рублей в «Сибирские колбасы»

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
иллюстрация

Богатейший житель Омска «подарил» компании-любимице 50 млн рублей

Уставной капитал скандальных «Сибирских колбас» резко увеличился. Омская компания подорожала сразу на 50 млн рублей.

Город55 выяснил, что компания «Сибирские колбасы», принадлежащая богатейшему человеку в Омской области, подорожала сразу на огромную сумму. 22 декабря уставной капитал сменился с 10 тыс. рублей на 50 млн и 10 тыс. рублей.

Для чего понадобилось «укреплять» капитал компании — неизвестно. Возможно, это просто подарок на Новый год для капризной любимицы. Ну или страховка, чтобы впоследствии получить крупный банковский займ под залог части уставного капитала.

Напомним, что «Сибирские колбасы» за короткое время отметились в нескольких громких делах. Дважды сотрудникам организации предлагались взятки, а также сама компания подавала иск в Арбитражный суд на взыскание больше 30 млн рублей с «Сибторга».

Фото: 1MI
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#Экономика#Бизнес#Мясо#Новости#Дарья Зыкова#Темури Латария
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