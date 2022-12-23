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Клинический психолог Хорс призвал лишить алкоголиков комфортной жизни

Сегодня, 14:41
Фото: 1MI
Алкоголь следует приравнять к наркотическим веществам, и на этом основании выстраивать линию активной пропаганды здорового образа жизни среди россиян. Такого мнения придерживается писатель и клинический психолог Михаил Хорс.

По его словам, употребление алкогольной продукции сегодня позиционируют как «немного вредную привычку». При этом спиртное можно купить в любом магазине, пишет Pravda.Ru. Эффективная борьба с зависимостью становится в итоге невозможной, подчеркнул психолог.

Хорс глубоко убежден в том, что этанол должен быть признан наркотиком на законодательном уровне. Эксперт считает, что в России назрела необходимость провести обязательные проверки всех госструктур, представляющих образовательную и медицинскую сферы.

По словам психолога, введение выборочного анализа на предмет содержания алкоголя в крови могло бы существенно сократить объемы употребления спиртных напитков учителями и докторами. Государство просто обязано лишить алкоголиков комфортной жизни, резюмировал Хорс.

#Общество
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