Клинический психолог Хорс призвал лишить алкоголиков комфортной жизни

По его словам, употребление алкогольной продукции сегодня позиционируют как «немного вредную привычку». При этом спиртное можно купить в любом магазине, пишет Pravda.Ru. Эффективная борьба с зависимостью становится в итоге невозможной, подчеркнул психолог.
Хорс глубоко убежден в том, что этанол должен быть признан наркотиком на законодательном уровне. Эксперт считает, что в России назрела необходимость провести обязательные проверки всех госструктур, представляющих образовательную и медицинскую сферы.
По словам психолога, введение выборочного анализа на предмет содержания алкоголя в крови могло бы существенно сократить объемы употребления спиртных напитков учителями и докторами. Государство просто обязано лишить алкоголиков комфортной жизни, резюмировал Хорс.