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Как правильно выбрать салют на Новый год

Сегодня, 08:00
Накануне новогодних праздников россияне покупают не только продукты для праздничных блюд, но и пиротехнику. При выборе фейерверков нужно быть внимательными и обращать внимание на их безопасность.

Общественная служба новостей делится советами по правильному выбору новогодних салютов.

При покупке салюта нужно понимать его эффект — будет ли это просто громкая петарда или красивые искры в небе?

Длительность светового шоу производители указывают на упаковке. Как правило, зрелище длится от 30 секунд до двух минут.

Пиротехнические изделия разделяются по классам — от первого до третьего. Чем больше класс, тем выше опасность.

Не всякий салют можно использовать вблизи жилых домов. У каждого изделия есть свой калибр, который влияет на силу взрыва, высоту полета и диаметр шапки. Обычно в магазинах продают салюты от 0,8 до 1,2 дюйма, то есть от 20 до 35 метров высотой.

Специалисты рекомендуют выбирать калибр в 0,8 дюйма — салют будет небольшим, но ярким. Однако в магазинах чаще продают калибр в 1,2 дюйма. А вот салюты калибром в 2 дюйма можно использовать только на безлюдных открытых пространствах. Такое зрелище будет заметным даже с далекого расстояния. Следует отметить, что двухдюймовые салюты очень громкие. Также важно, чтобы поблизости не было зданий, деревьев или других объектов, так как они могут загореться даже зимой.

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