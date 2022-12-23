Как правильно выбрать салют на Новый год

Специалисты рекомендуют выбирать калибр в 0,8 дюйма — салют будет небольшим, но ярким. Однако в магазинах чаще продают калибр в 1,2 дюйма. А вот салюты калибром в 2 дюйма можно использовать только на безлюдных открытых пространствах. Такое зрелище будет заметным даже с далекого расстояния. Следует отметить, что двухдюймовые салюты очень громкие. Также важно, чтобы поблизости не было зданий, деревьев или других объектов, так как они могут загореться даже зимой.