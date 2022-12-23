Как правильно выбрать салют на Новый год

Общественная служба новостей делится советами по правильному выбору новогодних салютов.
При покупке салюта нужно понимать его эффект — будет ли это просто громкая петарда или красивые искры в небе?
Длительность светового шоу производители указывают на упаковке. Как правило, зрелище длится от 30 секунд до двух минут.
Пиротехнические изделия разделяются по классам — от первого до третьего. Чем больше класс, тем выше опасность.
Не всякий салют можно использовать вблизи жилых домов. У каждого изделия есть свой калибр, который влияет на силу взрыва, высоту полета и диаметр шапки. Обычно в магазинах продают салюты от 0,8 до 1,2 дюйма, то есть от 20 до 35 метров высотой.
Специалисты рекомендуют выбирать калибр в 0,8 дюйма — салют будет небольшим, но ярким. Однако в магазинах чаще продают калибр в 1,2 дюйма. А вот салюты калибром в 2 дюйма можно использовать только на безлюдных открытых пространствах. Такое зрелище будет заметным даже с далекого расстояния. Следует отметить, что двухдюймовые салюты очень громкие. Также важно, чтобы поблизости не было зданий, деревьев или других объектов, так как они могут загореться даже зимой.