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Город «встал». Пробки в центре Омска достигли 10 баллов

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
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На Правобережье Омска образовались 10-балльные пробки

В связи с затруднительным движением на дорогах города, цены на такси «взлетели».

По данным онлайн-карт, сегодня вечером, 23 декабря, пробки в Омске достигли 10 баллов.

Многие улицы «встали», в том числе: улица Ленина, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина, Маршала Жукова, Богдана Хмельницкого, Шебалдина, 20 лет РККА, Красных Зорь, Лермонтова, 10 лет Октября, Думская, Омская, Арнольда Нейбута, Гагарина, Герцена, Интернациональная, Гусарова, Фрунзе, Булатова, Рабиновича, Яковлева, Октябрьская, Орджоникидзе, Кемеровская, Красный Путь, 2-я Восточная, Куйбышева, Конева и бульвар Архитекторов. Помимо этого затруднено движение на Ленинградском и Фрунзенском мостах.

Отметим, что из-за сильных заторов на дорогах цены на такси «взлетели» в несколько раз. Так, например, стоимость проезда от «Миллениума» до Нефтяников — 460 рублей.

Фото: Скриншот онлайн-карты
#Город#Касается каждого#Новости#Омск#Пробки#Машины#Дорожное движение#Юлия Бармина
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