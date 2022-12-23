Глава Минцифры: российский аналог Википедии запустят в следующем году

В ходе правительственного часа в ГД РФ министр назвал создание отечественного портала “Знание” главной задачей ведомства и заявил, что информация будет загружаться на ресурс на базе актуализированных данных Большой российской энциклопедии. Шадаев пообещал запустить портал в начале 2023 года, добавив, что на нем размещено уже свыше 100 тыс. статей. Об этом информирует Russian.rt.com.