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Глава Минцифры: российский аналог Википедии запустят в следующем году

Сегодня, 18:14
По словам Максута Шадаева, главы российского Минцифры, отечественный аналог Википедии — ресурс «Знание» — будет запущен в первом квартале 2023 года.

В ходе правительственного часа в ГД РФ министр назвал создание отечественного портала “Знание” главной задачей ведомства и заявил, что информация будет загружаться на ресурс на базе актуализированных данных Большой российской энциклопедии. Шадаев пообещал запустить портал в начале 2023 года, добавив, что на нем размещено уже свыше 100 тыс. статей. Об этом информирует Russian.rt.com.

В мае российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Максимом Древалем, главой общества «Знание», заявил о том, что Россия нуждается в своих просветительских проектах, поскольку только Википедией пользоваться нельзя.

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