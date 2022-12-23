Эксперты рассказали, как вырастить в теплице рукколу с противораковыми свойствами

Специалисты из ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии и Института автоматики и процессов управления РАН выяснили, что монохромное и бинарное освещение в десять раз увеличивает содержание в этом овоще таких флавонолов, как кверцетин, кемпферол и изорамнетин. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету. Ru
Старший научный сотрудник ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Галина Веремейчик уточнила, что одновременно с этим было установлено, что высокая интенсивность белого света оказывает на растения плохое влияние.