Эксперты рассказали, как вырастить в теплице рукколу с противораковыми свойствами

Специалисты из ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии и Института автоматики и процессов управления РАН выяснили, что монохромное и бинарное освещение в десять раз увеличивает содержание в этом овоще таких флавонолов, как кверцетин, кемпферол и изорамнетин. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету. Ru