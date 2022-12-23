Эксперты назвали способы защиты от обмана на сайтах знакомств

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на эксперта по кибербезопасности Дмитрия Галова.
По словам Галова, сбор информации осуществляется мошенниками для того, чтобы «втереться в доверие» к потенциальной жертве. Поэтому, отмечает эксперт, не следует публиковать в интернете большое количество личной информации. Это геометки, фотографии, данные о месте учебы, работы.
Эксперт советуют закрывать профили в социальных сетях, защищая их настройками приватности — так, чтобы информацию могли видеть только друзья.