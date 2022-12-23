Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Эксперты назвали способы защиты от обмана на сайтах знакомств

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Мошенники с сайтов знакомств собирают информацию о своих жертвах перед тем, как связываться с ними.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на эксперта по кибербезопасности Дмитрия Галова.

По словам Галова, сбор информации осуществляется мошенниками для того, чтобы «втереться в доверие» к потенциальной жертве. Поэтому, отмечает эксперт, не следует публиковать в интернете большое количество личной информации. Это геометки, фотографии, данные о месте учебы, работы.

Эксперт советуют закрывать профили в социальных сетях, защищая их настройками приватности — так, чтобы информацию могли видеть только друзья.

#Общество
Подпишитесь
Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты
Сегодня, 07:53
Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей
Сегодня, 07:32
Детская лесная площадка и физкультурный центр. Каким видят парк имени 300-летия Омска
Вчера, 13:46
Уже скоро. Омичи получат повышенные пенсии перед Новым годом
Сегодня, 02:42
В третий раз. В Омске снова собираются реорганизовать бюджетное учреждение
Сегодня, 07:54
Семейное путешествие в Москву
Сегодня, 07:48