Эксперты назвали способы защиты от обмана на сайтах знакомств

По словам Галова, сбор информации осуществляется мошенниками для того, чтобы «втереться в доверие» к потенциальной жертве. Поэтому, отмечает эксперт, не следует публиковать в интернете большое количество личной информации. Это геометки, фотографии, данные о месте учебы, работы.