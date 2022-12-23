Эксперты: дорогая ипотека препятствует росту рождаемости в России

Отмечается, что действующая программа по ипотеке для многих многодетных семей недоступна, передает Общественная служба новостей. Если решить этот вопрос, то можно отчасти решить проблему рождаемости, недавно поднятой главой государства Владимиром Путиным.
По словам омбудсмена по правам ребенка по Татарстану Ирины Волынец, многие семьи не решаются на рождение третьего и последующих детей из-за отсутствия собственного жилья. Некоторые семьи по этой же причине не рожают даже одного ребенка.
Волынец напомнила, что 15 декабря российский лидер поручил правительству разработать меры для роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Омбудсмен считает, что снижение ставки льготного ипотечного кредитования с возможностью закрытия займа за счет государства позволит наладить ситуацию с рождаемостью в РФ.