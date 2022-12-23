В этот день запланировано новогоднее представление с участием сказочных персонажей. Через час, в 17:00, на главной новогодней уличной сцене будет представлен «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли» — представление с участием героев по именам Омь, Тара и Иртыш.