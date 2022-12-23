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Дождались! В центре Омска откроется портал в волшебство Нового года

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
иллюстрация

У омского Цирка сегодня откроется Главная городская елка

Главную городскую елку в этом году установили у Цирка.

Несмотря на морозы и не слишком приятную погоду в центре Омска все же откроют Главную городскую елку. Сегодня, 23 декабря, в 16:00 часов у Цирка начнутся праздничные мероприятия, посвященные Новому году.

В этот день запланировано новогоднее представление с участием сказочных персонажей. Через час, в 17:00, на главной новогодней уличной сцене будет представлен «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли» — представление с участием героев по именам Омь, Тара и Иртыш.

Отметим, что это не последние новогодние мероприятия. Вплоть до 31 декабря в городе будут проходить городские елки, зимние забавы и спектакли для взрослых и детей.

Полный список мероприятий до конца ноября в Омске можно найти в материале ниже.

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#Ольга Акамова#Елка#Городская елка#Открытие елки#Омск#Новости#Город
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