Несмотря на морозы и не слишком приятную погоду в центре Омска все же откроют Главную городскую елку. Сегодня, 23 декабря, в 16:00 часов у Цирка начнутся праздничные мероприятия, посвященные Новому году.
В этот день запланировано новогоднее представление с участием сказочных персонажей. Через час, в 17:00, на главной новогодней уличной сцене будет представлен «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли» — представление с участием героев по именам Омь, Тара и Иртыш.
Отметим, что это не последние новогодние мероприятия. Вплоть до 31 декабря в городе будут проходить городские елки, зимние забавы и спектакли для взрослых и детей.
Полный список мероприятий до конца ноября в Омске можно найти в материале ниже.