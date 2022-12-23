Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказаны мандарины

Мандарины противопоказаны пациентам с такими диагнозами как колит, гастрит и панкреатит, особенно на стадиях их обострения. Эти цитрусовые нельзя есть и в случае индивидуальной непереносимости, пишет Pravda.Ru.
По словам Соломатиной, мандарины богаты витамином С, крайне необходимым иммунной системе. Кроме того, он несет ответственность за выработку антител, и в нем нуждается соединительная ткань.
В мандаринах содержатся калий, предохраняющий от отеков и укрепляющий сердечную мышцу, а также клетчатка, способствующая очищению организма. Цитрусовые отличаются также выраженными противогрибковыми и бактерицидными свойствами.