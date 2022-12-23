Блогеры из России провели самый крупный флешмоб по мотивам сериала «Уэнсдей»

Флешмоб провела и организовала телеведущая и блогер Арина Ростовская при участии агентства «Инвайт» и социальной сети «ВКонтакте». В сериале «Уэнсдэй» рассказывается о приключениях девочки из семьи Аддамс. Танец главной героини стал вирусным в соцсетях, пишет 360tv.ru.