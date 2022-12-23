Блогеры из России провели самый крупный флешмоб по мотивам сериала «Уэнсдей»

Флешмоб провела и организовала телеведущая и блогер Арина Ростовская при участии агентства «Инвайт» и социальной сети «ВКонтакте». В сериале «Уэнсдэй» рассказывается о приключениях девочки из семьи Аддамс. Танец главной героини стал вирусным в соцсетях, пишет 360tv.ru.
Как рассказала Арина Ростовская, блогеры решили организовать вечеринку по случаю наступающих праздников, выбрав для нее формат «готического Рождества». Блогер Дан Подлецкий подчеркнул актуальность такой вечеринки: сериал считается одним из самых популярных. Подлецкий отметил, что «тематика по-своему заряжает».
Специально для проведения вечеринки блоггеры воссоздали интерьер комнаты из сериала режиссера Тима Бертона. Гости мероприятия могли сфотографироваться и снять видео на фоне предметов, которые окружают Уэнсдэй в сериале.