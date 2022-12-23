Автолюбители направо, а нарушители — налево. В Омске запретили поворот

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в связи с повышенной аварийностью на перекрестке напротив Аграрного университета запретили левый поворот с ул. Красный путь на ул. Астрономическую.
С 22 декабря режим светофора на пересечении улиц «Красный путь — Институтская — Астрономическая» изменили. Переставили линзу, чтобы светофор указывал разрешенный проезд прямо и направо. Над дорогой повесили знаки 5.15.2, регулирующие движение по полосам. Налево теперь со стороны центра поворачивать нельзя.
В ведомстве предложили омичам проезжать в сторону ул. Астрономической в объезд, сворачивая перед домом № 163 по ул. Красный путь.
Эта мера призвана снизить аварийность на перекрестке и ускорить проезд со стороны «Нефтяников» в центр Омска, так как не будут мешать автомобили, поворачивающие на Астрономическую.
Напомним, что недавно другой аварийный перекресток в Советском округе оснастили светофором.