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Автолюбители направо, а нарушители — налево. В Омске запретили поворот

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске запретили левый поворот на аварийном перекрестке

С Красного пути при движении из центра Омска теперь нельзя поворачивать налево напротив Аграрного университета.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в связи с повышенной аварийностью на перекрестке напротив Аграрного университета запретили левый поворот с ул. Красный путь на ул. Астрономическую.

С 22 декабря режим светофора на пересечении улиц «Красный путь — Институтская — Астрономическая» изменили. Переставили линзу, чтобы светофор указывал разрешенный проезд прямо и направо. Над дорогой повесили знаки 5.15.2, регулирующие движение по полосам. Налево теперь со стороны центра поворачивать нельзя.

В ведомстве предложили омичам проезжать в сторону ул. Астрономической в объезд, сворачивая перед домом № 163 по ул. Красный путь.

Эта мера призвана снизить аварийность на перекрестке и ускорить проезд со стороны «Нефтяников» в центр Омска, так как не будут мешать автомобили, поворачивающие на Астрономическую.

Напомним, что недавно другой аварийный перекресток в Советском округе оснастили светофором.

Фото: скриншот 2GIS
Аварийный перекресток в Омске оснастили светофором
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#Дарья Зыкова#Город#Департамент транспорта мэрии Омска#Новости#Омск#Светофор#Дорожное движение#Поворот#Перекресток
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