Занятое кресло. Руководителем омской РЭК назначили Андрея Меньшикова

Как выяснил Город55, в Региональной энергетической комиссии Омской области утвердили нового руководителя Андрея Меньшикова. Он остался на должности заместителя председателя, но пока поработает из «кресла» главы. Это уже третий временный руководитель после ухода в отставку Людмилы Вичкуткиной. Сначала ее обязанности принялась выполнять Омельченко Наталья, сменила ее Грекова Юлия, теперь вот назначили Меньшикова Андрея. Все они заместители председателя.