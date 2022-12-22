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Занятое кресло. Руководителем омской РЭК назначили Андрея Меньшикова

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
иллюстрация

В омской РЭК третий раз с октября сменился временный руководитель

Пока в омском отделении энергетической комиссии ждут одобренного ФАС руководителя, пришлось сменить несколько временных председателей.

Как выяснил Город55, в Региональной энергетической комиссии Омской области утвердили нового руководителя Андрея Меньшикова. Он остался на должности заместителя председателя, но пока поработает из «кресла» главы. Это уже третий временный руководитель после ухода в отставку Людмилы Вичкуткиной. Сначала ее обязанности принялась выполнять Омельченко Наталья, сменила ее Грекова Юлия, теперь вот назначили Меньшикова Андрея. Все они заместители председателя.

Самого председателя все еще ждут. ФАС России согласовал Дмитрия Русских, но пока он в Омскую область из Республики Татарстан не прибыл, а на сайте омской РЭК о его назначении информации нет.

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#Дарья Зыкова#Общество#Город#РЭК Омской области#Отставки и назначения#Новости#Омская область
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