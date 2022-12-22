Врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле

Как заявили медики, у Пеле зафиксирована отрицательная динамика онкологического заболевания, потребовался интенсивный уход по причине сердечной и почечной дисфункции, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Накануне дочь Пеле Келли Насименту в социальных сетях сообщила, что ее отец не сможет провести Рождество в кругу своей семьи — он останется в больнице по медицинским показаниям.
Пеле поступил на лечение в клинику Сан-Паулу 29 ноября. У 83-летнего футболиста диагностировали сердечную недостаточность. Согласно сообщениям СМИ, Пеле проходит паллиативное лечение после отказа организма реагировать на химиотерапию.
Через несколько дней после начала лечения футболист заявил, что полон сил, и поблагодарил сотрудников медицинского учреждения, отметив, что чувствует поддержку от поклонников со всего мира.