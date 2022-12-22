Военный эксперт: между солдатами 18 лет и 21 года есть разница

Одним из предлагаемых нововведений является увеличение возраста призывников с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва при этом будет 30 лет. Численность вооруженных сил РФ предлагают довести до 1,5 миллионов человек, из которых 695 000 — служащие по контракту. Также министр обороны считает необходимым предоставить гражданам возможность заключения контракта с первого дня службы в армии.
Военный эксперт Юрий Кнутов считает такие инициативы правильными, передает Общественная служба новостей.
По словам Кнутова, если биологическая зрелость у молодых людей наступает в 18 лет, то социальная — только в 21 год. После школы многие юноши стремятся экстренно поступить в вуз, чтобы не попасть в армию. Это значит, что у них нет возможности спокойно выбрать свою специальность — поступают туда, куда получится.
По мнению историка, также необходимо, чтобы у молодых людей сформировалось осознанное решение идти защищать Родину и близких. Это предполагает определенную психологическую и социальную зрелость, которой у восемнадцатилетних юношей в большинстве случаев еще нет.