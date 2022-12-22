Военный эксперт: между солдатами 18 лет и 21 года есть разница

По словам Кнутова, если биологическая зрелость у молодых людей наступает в 18 лет, то социальная — только в 21 год. После школы многие юноши стремятся экстренно поступить в вуз, чтобы не попасть в армию. Это значит, что у них нет возможности спокойно выбрать свою специальность — поступают туда, куда получится.