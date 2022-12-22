В РАНХиГС заработал Центр стратегического консалтинга

Как отметил руководитель центра Алексей Суханов, сейчас во всех областях жизни, в том числе в бизнесе и госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались годами. Сотрудники центра, по его словам, будут работать с клиентами над антикризисным менеджментом, запуском быстрых изменений и адаптацией к ним сотрудников.