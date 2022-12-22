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В РАНХиГС заработал Центр стратегического консалтинга

Сегодня, 13:31
Фото: google.com
На базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) начал работу Центр стратегического консалтинга. Его открыли в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В центре будут давать консультации полного цикла для представителей публичной власти, НКО и предпринимателей в таких областях, как операционная эффективность, цифровизация, организационный дизайн, управление персоналом и культура. Для этого будут созданы механизмы взаимодействия между образовательным, научным и экспертным направлениями РАНХиГС. Об этом пишет newsnn.ru.

Как отметил руководитель центра Алексей Суханов, сейчас во всех областях жизни, в том числе в бизнесе и госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались годами. Сотрудники центра, по его словам, будут работать с клиентами над антикризисным менеджментом, запуском быстрых изменений и адаптацией к ним сотрудников.

Эксперты ЦСК имеют серьезный опыт в управленческом консалтинге, корпорациях развития и в госуправлении. Центр также планирует применять эффективные практики для профессионального развития молодых специалистов.

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