В РАНХиГС заработал Центр стратегического консалтинга

В центре будут давать консультации полного цикла для представителей публичной власти, НКО и предпринимателей в таких областях, как операционная эффективность, цифровизация, организационный дизайн, управление персоналом и культура. Для этого будут созданы механизмы взаимодействия между образовательным, научным и экспертным направлениями РАНХиГС. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил руководитель центра Алексей Суханов, сейчас во всех областях жизни, в том числе в бизнесе и госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались годами. Сотрудники центра, по его словам, будут работать с клиентами над антикризисным менеджментом, запуском быстрых изменений и адаптацией к ним сотрудников.
Эксперты ЦСК имеют серьезный опыт в управленческом консалтинге, корпорациях развития и в госуправлении. Центр также планирует применять эффективные практики для профессионального развития молодых специалистов.