В Омске установили мемориальную доску в честь заслуженного энергетика РФ

В День энергетика, 22 декабря, при участии коллектива Южного района электрических сетей (ЮРЭС) «Омскэлектро» состоялось открытие мемориальной доски в честь заслуженного энергетика РФ Геннадия Евсина. Он был первым начальником ЮРЭС и внес весомый вклад в развитие энергосистемы Омска: руководил строительством множества ЛЭП, трансформаторных подстанций и других инфраструктурных объектов, которые и сейчас обеспечивают электроснабжение потребителей в Ленинском и Октябрьском округах, а также в значительной части Центрального округа Омска. Здание «Омскэлектро», на фасаде которого появилась табличка, было основано также под его началом в 1988 году.
«Для коллектива очень важно знать и помнить тех, кто стоял у истоков становления предприятия. Это создает особую доверительную атмосферу, которая положительно влияет на поступки и поведение людей, их дисциплину и организованность, повышает общую результативность труда», — отметил главный инженер Южного района электрических сетей Александр Сивочкин.
В «Омскэлектро» Евсин проработал около 40 лет — до 2013 года. Многие сотрудники помнят его.
«Прекрасный был специалист, а как руководитель очень человечный и доступный. К нему можно было обратиться с любым вопросом — всегда поможет, всегда подскажет», — поделился воспоминаниями электромонтер-водитель Александр Лысенко, представитель одной из трудовых династий «Омскэлектро».
В настоящее время в ЮРЭС работают представители четырех профессиональных семейных династий, тогда как в целом в «Омскэлектро» их более 20. Руководство предприятия поощряет эту традицию: от отцов к сыновьям передается не только мастерство, но и любовь и уважение к труду, что в итоге помогает решать главную задачу предприятия — обеспечивать и повышать надежность энергоснабжения омичей. Мемориальная доска в честь Геннадия Евсина — это еще один повод для сотрудников «Омскэлектро» гордиться своей профессией.