В Омске установили мемориальную доску в честь заслуженного энергетика РФ

В настоящее время в ЮРЭС работают представители четырех профессиональных семейных династий, тогда как в целом в «Омскэлектро» их более 20. Руководство предприятия поощряет эту традицию: от отцов к сыновьям передается не только мастерство, но и любовь и уважение к труду, что в итоге помогает решать главную задачу предприятия — обеспечивать и повышать надежность энергоснабжения омичей. Мемориальная доска в честь Геннадия Евсина — это еще один повод для сотрудников «Омскэлектро» гордиться своей профессией.