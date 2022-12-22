УФАС проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Перми из-за подорожавшего дизеля

Руководитель краевого УФАС Александр Плаксин проинформировал о том, что 18 августа уходящего года было зафиксировано единичное повышение цены дизеля на 30 копеек. Начиная с 15 сентября топливо стало стремительно дорожать, и по состоянию на середину текущего месяца его стоимость выросла на 10 процентов, пишет properm.ru.
Официальный представитель надзорного ведомства акцентировал внимание на том, что в действиях компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» есть признаки нарушения законодательства. Была установлена монопольно высокая цена, пояснил Плаксин.
«Мы приступили к углубленному изучению ситуации, направили запросы в компанию, — сообщил он. — Начали необходимые процедуры, которые предшествуют возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства».
По информации антимонопольного ведомства, на повышение цен могли повлиять следующие факторы: разнящаяся стоимость дизеля в зависимости от сезона, биржевые расценки, инфляция. «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не осуществляет закупки дизеля на бирже — компания заказывает топливо на заводе.
Между тем в последние годы энергетическая структура не снижала цену на топливо при переходе с зимнего дизеля на летнее или межсезонное. Сложившаяся ситуация не может не беспокоить, и именно поэтому начата проверка, резюмировал Плаксин.