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УФАС проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Перми из-за подорожавшего дизеля

Сегодня, 10:21
Специалисты пермского управления ФАС проверяют компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Причиной стало повышение стоимости дизельного топлива.

Руководитель краевого УФАС Александр Плаксин проинформировал о том, что 18 августа уходящего года было зафиксировано единичное повышение цены дизеля на 30 копеек. Начиная с 15 сентября топливо стало стремительно дорожать, и по состоянию на середину текущего месяца его стоимость выросла на 10 процентов, пишет properm.ru.

Официальный представитель надзорного ведомства акцентировал внимание на том, что в действиях компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» есть признаки нарушения законодательства. Была установлена монопольно высокая цена, пояснил Плаксин.

«Мы приступили к углубленному изучению ситуации, направили запросы в компанию, — сообщил он. — Начали необходимые процедуры, которые предшествуют возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства».

По информации антимонопольного ведомства, на повышение цен могли повлиять следующие факторы: разнящаяся стоимость дизеля в зависимости от сезона, биржевые расценки, инфляция. «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не осуществляет закупки дизеля на бирже — компания заказывает топливо на заводе.

Между тем в последние годы энергетическая структура не снижала цену на топливо при переходе с зимнего дизеля на летнее или межсезонное. Сложившаяся ситуация не может не беспокоить, и именно поэтому начата проверка, резюмировал Плаксин.

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