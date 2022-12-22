У россиян вырос уровень оптимизма по отношению к будущему страны

Респонденты отвечали на три вопроса: смогут ли россияне изменить свою жизнь к лучшему, будут ли дети нынешних россиян жить лучше своих родителей, и получится ли у общества решить большую часть актуальных проблем. Количество утвердительных ответов увеличилось на 7-13%.