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У россиян вырос уровень оптимизма по отношению к будущему страны

Сегодня, 10:51
Фото: объясняем.рф
Психологи выяснили, что уровень оптимизма в российском обществе заметно вырос. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института психологии РАН. В то же время, россияне почувствовали себя менее счастливыми после начала СВО на Украине.

Ученые провели сравнение результатов двух социологических опросов, которые были проведены в феврале и в ноябре, и сделали выводы, согласно которым социальный оптимизм «парадоксально» улучшился более чем на 10%, пишет 360tv.ru со ссылкой на РБК.

Респонденты отвечали на три вопроса: смогут ли россияне изменить свою жизнь к лучшему, будут ли дети нынешних россиян жить лучше своих родителей, и получится ли у общества решить большую часть актуальных проблем. Количество утвердительных ответов увеличилось на 7-13%.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик обратил внимание на феномен повышения позитивной оценки будущего России в условиях кризиса действием эффекта «сплочения вокруг флага».

#Общество
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