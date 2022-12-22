Танго с игроком «Авангарда» и масло жожоба для клюшки!

Каждая из трёх команд находится под пристальным вниманием проекта 12 канала «Овертайм» — её ведущие готовы в формате 24/7 освещать хоккейную жизнь города. Но ведь этими тремя командами хоккей в Омске не ограничивается, верно?
В новом выпуске вас ждёт знакомство с первой «Омской Ракетой». Нет, для этого совсем не обязательно будет отправляться на завод, ведь зритель узнает ближе Елену Рогальскую — крайнего нападающего хоккейной команды «Омская Ракета», которая была организована в нашем городе пару месяцев назад! В одном из прошлых выпусков программы Максим Гречанин уже рассказывал о «Ракетах», пришло время познакомиться поближе с одной из них и это только начало!
С кем Елена станцевала бы танго из игроков «Авангарда», какой у неё скрытый талант, кого мечтает увидеть в качестве партнёра по тройке нападения, и что думает о снайперской гонке Овечкина за Гретцки? На эти и другие вопросы девушка ответит в беседе с Алексеем Кондратьевым, ну а Максим Гречанин расскажет о студенческой лиге, ведь команда ОмГУ впервые играет в сильнейшем дивизионе — СХЛ-А и собирает на трибунах почти аншлаг!
Приятным бонусом для зрителей станет подборка так называемых блуперсов — не вошедших в окончательную версию эпизодов со съёмок «Репита». Что осталось за кадром, но что было записано микрофонами и камерами — этого ещё не видел никто!
Андрей Блохин представит рубрику «Экспертиза» — вместе с Алексеем Кондратьевым и Сергеем Завгородним (оба — чемпионы МХЛ в составе «Омских Ястребов»), разберут первые матчи «Авангарда» после перерыва в чемпионате КХЛ. Кто удивил, кто показал себя с лучшей стороны и каким был хоккей в исполнении нашей команды в матчах против «Салавата Юлаева» и «Барыса»? Ведущий и эксперты постараются найти ответы на эти вопросы в студии 12 канала!
Новый выпуск «Овертайма» уже сегодня в 20:20. Не пропустите — будет много интересного!
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Фото: 12 канал