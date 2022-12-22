Танго с игроком «Авангарда» и масло жожоба для клюшки!

С кем Елена станцевала бы танго из игроков «Авангарда», какой у неё скрытый талант, кого мечтает увидеть в качестве партнёра по тройке нападения, и что думает о снайперской гонке Овечкина за Гретцки? На эти и другие вопросы девушка ответит в беседе с Алексеем Кондратьевым, ну а Максим Гречанин расскажет о студенческой лиге, ведь команда ОмГУ впервые играет в сильнейшем дивизионе — СХЛ-А и собирает на трибунах почти аншлаг!