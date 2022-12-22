Станислав Горячкин снова стал замминистра региональной безопасности Омской области

Согласно данным портала правовой информации, вчера, 21 декабря, вышло распоряжение о переназначении замминистра региональной безопасности Омской области. Этот пост занял Станислав Горячкин.
«Назначить Горячкина Станислава Геннадьевича заместителем министра региональной безопасности Омской области на срок полномочий министра региональной безопасности Кубица Алексея Леонтьевича», — говорится в документе.
Распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Валерий Бойко.
Напомним, этой осенью полковник Алексей Кубиц уволился из МВД, а 17 декабря его представили в качестве министра региональной безопасности Омской области. Горячкин занимал пост замминистра региональной безопасности еще при Кондине.