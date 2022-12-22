Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Станислав Горячкин снова стал замминистра региональной безопасности Омской области

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Иллюстрация
Распоряжение о его назначении подписал исполняющий обязанности председателя правительства Омской области Валерий Бойко.

Согласно данным портала правовой информации, вчера, 21 декабря, вышло распоряжение о переназначении замминистра региональной безопасности Омской области. Этот пост занял Станислав Горячкин.

«Назначить Горячкина Станислава Геннадьевича заместителем министра региональной безопасности Омской области на срок полномочий министра региональной безопасности Кубица Алексея Леонтьевича», — говорится в документе.

Распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Валерий Бойко.

Напомним, этой осенью полковник Алексей Кубиц уволился из МВД, а 17 декабря его представили в качестве министра региональной безопасности Омской области. Горячкин занимал пост замминистра региональной безопасности еще при Кондине.

Алексей Кубиц стал министром региональной безопасности Омской области
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Чиновники#Замминистра#Назначение
Подпишитесь
Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
Сегодня, 08:00
Омский депимущества отстоял в суде лыжную базу на Березовой
Сегодня, 11:12
Председательское кресло Общественной палаты Омской области заняла Лидия Герасимова
Сегодня, 12:00
Омичам рассказали, как правильно выбрать главное украшение Нового года
Сегодня, 12:19
Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год
Сегодня, 08:00