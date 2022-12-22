Спецпроекты 12 канала поздравляют омичей с Новым годом!

Мы уже наснимали много праздничного. Показывать все будем начиная со следующей недели.
«Я очень люблю эти дни перед Новым годом. Эта забавная суета, ритм жизни ускоряется вдвое, а то и втрое. Мы стараемся успеть доделать домашние дела, НО работа не отпускает!!! Чтобы вам было приятно смотреть нас и дальше, мы продумали праздничную программку заранее, и чего в ней только нет! Ради Вас поставили на коньки баскетболисток, перевоплотили хоккеистов в ведущих, снимали фермеров в сказочной деревне, ради наших самых юных зрителей заставили разбираться в житейских премудростях настоящего Деда Мороза и устроили пельменный переполох на многих кухнях омских хозяек», — рассказывает заместитель директора по спецпроектам Ольга Колесник.
Если зайти на официальный сайт 12 канала, можно заметить как он преобразился. Стал по новогоднему нарядным. Как и все спецпроекты. Съемки ведутся только в праздничных локациях, с классными позитивными героями. Так что, смотрите 12 канал и хорошее настроение Вам обеспечено.
Мы оформили для Вас в удобную памятку день выхода оригинальных программ, но все их Вы так же сможете посмотреть в повторе! Следите за программой передач 12 канала!
26 декабря
Здесь как всегда ведущие Макс Гречанин и Петр Смольников обсудят последние хоккейные новости, расскажут какие спортивные планы у хоккейных команд на последние дни 2022 года и как можно будет по хоккейному провести январские каникулы.
27 декабря
Этот выпуск будет очень отличаться от всех предыдущих! Баскетболистки «Нефтяника» возвращаются с небольших каникул. Кто будет в центре внимания на этот раз узнаете включив ТВ!
27 декабря
В этом новогоднем выпуске на вопросы детей ответит не ведущая, а самый настоящий Дед Мороз!!!
27 декабря
Эту программу творческий коллектив снимал в сказочной деревне Тарского района. В съемках задействовали около 40 человек. Богатый стол, песни под баян, новогодняя банька, сюрпризы от Деда Мороза!!! Не пропустите!!!
29 декабря
Забиваем самый крутой телевизионный гол под занавес года! Как всегда аналитический разбор сыгранных матчей, интервью с девушкой-хоккеисткой, все лучшее за год не вошедшее в рубрику «Репит»
3 января
А этот проект лучше смотреть сытому! Праздничный выпуск мы посвятили пельменям! Побывали в селе, слепили счастливый пельмень, поговорили с технологами на предприятии, вообщем, устроили пельменный переполох на Омских кухнях.
С наступающим Новым годом!!!
Фото: 12 канал