Спецпроекты 12 канала поздравляют омичей с Новым годом!

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26 декабря «Гуд Джоб»

Здесь как всегда ведущие Макс Гречанин и Петр Смольников обсудят последние хоккейные новости, расскажут какие спортивные планы у хоккейных команд на последние дни 2022 года и как можно будет по хоккейному провести январские каникулы.