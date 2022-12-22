Проект «Местные жители» отправился в путешествие на съемки новогоднего выпуска

Участники новогодней программы будут вспоминать, каким выдался этот год, как потрудились и чего добились, будут песни, танцы, богатый стол и, конечно, как и полагается, баня! Каждый из гостей приготовил необычное поздравление и подарки. Многие не смогли приехать на съёмки, но передали подарки. К примеру, сыродел из Матюшино Геннадий Голуб сегодня рано утом встретил нас у посёлка Красный Яр и передал целый пакет сыра-камамбер с белой плесенью, качотта, российский, буррата.