Проект «Местные жители» отправился в путешествие на съемки новогоднего выпуска

Локацию выбрали в Тарском районе, потому что здесь по-настоящему сказочно: ели и сосны в снегу и даже есть избушка на курьих ножках. Всё будет проходить в большом деревянном доме супругов Бенке.
Задумка автора программы Оксаны Савочкиной — собрать за большим столом героев своих программ: фермеров, артистов, мастеров. Всего в съёмках задействовали около 40 человек из разных районов области.
Угощения гости привезли с собой — пироги и вареники, пельмени и манты, перловку с гусем, тушеную капусту с рёбрышками, латышский сыр и серый горох с салом, холодец и многое другое.
Участники новогодней программы будут вспоминать, каким выдался этот год, как потрудились и чего добились, будут песни, танцы, богатый стол и, конечно, как и полагается, баня! Каждый из гостей приготовил необычное поздравление и подарки. Многие не смогли приехать на съёмки, но передали подарки. К примеру, сыродел из Матюшино Геннадий Голуб сегодня рано утом встретил нас у посёлка Красный Яр и передал целый пакет сыра-камамбер с белой плесенью, качотта, российский, буррата.
Заглянет на праздник и Дед Мороз, придёт он не с пустыми руками. Это и есть главная интрига, секрет раскрывать мы не будем. Но… такого точно никто не ожидает и очень интересно посмотреть на реакцию счастливчика. Всё это вы увидите в эфире 27 декабря.
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Фото: 12 канал