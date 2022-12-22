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Председательское кресло Общественной палаты Омской области заняла Лидия Герасимова

Сегодня, 12:00
Фото: Общественная палата Омской области
Интриги не вышло. Общественную палату Омской области в пятый раз возглавила Лидия Герасимова.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что начал работу пятый созыв Общественной палаты Омской области. Сегодня состоялось первое пленарное заседание.

Состав палаты обновился, заседать будут традиционно 3 десятка человек, среди них — общественники, работники культуры, науки и спорта, религиозные деятели и предприниматели. Попал в палату и первый в ее истории блогер — экоактивист Владимир Лифантьев, о чем мы подробно рассказывали.

Ну, а возглавила Общественную палату в пятый раз бессменная Лидия Герасимова. Ее избрали единогласно. Она на посту с первого созыва, с далекого 2008 года. Заместителем Лидии Герасимовой назначили Ивана Кротта.

Приветствовал Общественную палату и. о. губернатора Валерий Бойко:

«Палата была и остается востребованной площадкой для выстраивания взаимодействия между гражданами и властью. Поэтому областное правительство заинтересовано в партнерских отношениях и дальнейшей конструктивной деятельности палаты», — прокомментировал он работу общественников.
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#Дарья Зыкова#Общество#Политика#Общественная палата Омской области#Новости#Омская область#Омск#Лидия Герасимова#Выборы
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