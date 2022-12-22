Председательское кресло Общественной палаты Омской области заняла Лидия Герасимова

Состав палаты обновился, заседать будут традиционно 3 десятка человек, среди них — общественники, работники культуры, науки и спорта, религиозные деятели и предприниматели. Попал в палату и первый в ее истории блогер — экоактивист Владимир Лифантьев, о чем мы подробно рассказывали.