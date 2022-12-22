После поездки в такси омичка осталась без денег и украшений

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что пару дней назад возвращалась из кафе домой и села в случайное такси. В автомобиле также находился еще один пассажир.
По пути девушка уснула, а вернувшись домой обнаружила пропажу нескольких карт, телефона и 1,5 тыс рублей из сумки. Помимо этого пропал золотой кулон с шеи и золотой браслет с руки. Спустя время ей начали приходить сообщения о списании средств с карты. Общий ущерб составил около 130 тыс рублей.
В ходе розыска полицейские установили, что девушка ехала на автомобиле Renault Logan белого цвета. Затем по камерам видеонаблюдения нашли предполагаемого пассажира такси. В настоящее время ведется розыск.