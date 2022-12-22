Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год

На сайте администрации Омска вышло постановление, ограничивающее продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий. Не разрешено будет торговать спиртным около главной омской елки, у цирка. Действовать запрет будет с 16 до 18 часов 23 декабря, с 14 до 15 часов 28 и 29 декабря, а также на Рождество, 7 января с 11 до 12 часов.
В сквере им. Дзержинского проведут мероприятие «Зимние сибирские Забавушки», в связи с этим в округе запретят продавать алкоголь с 13 до 14 часов 25 декабря.
Также запрет коснется улицы Березовой. Там будут проходить лыжные гонки в спортшколе. Запретят продажу с 12:00 до 14:30 30 декабря.
Отметим, что по закону продавать нельзя в 15 метрах от границ проведения мероприятия. Закон не касается баров и ресторанов, а регулирует именно розничную торговлю.