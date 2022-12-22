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Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске запретят продажу алкоголя на время предновогодних мероприятий

Мэрия Омска решила ограничить продажу алкоголя во время предновогодних и рождественских мероприятий около мест проведения.

На сайте администрации Омска вышло постановление, ограничивающее продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий. Не разрешено будет торговать спиртным около главной омской елки, у цирка. Действовать запрет будет с 16 до 18 часов 23 декабря, с 14 до 15 часов 28 и 29 декабря, а также на Рождество, 7 января с 11 до 12 часов.

В сквере им. Дзержинского проведут мероприятие «Зимние сибирские Забавушки», в связи с этим в округе запретят продавать алкоголь с 13 до 14 часов 25 декабря.

Также запрет коснется улицы Березовой. Там будут проходить лыжные гонки в спортшколе. Запретят продажу с 12:00 до 14:30 30 декабря.

Отметим, что по закону продавать нельзя в 15 метрах от границ проведения мероприятия. Закон не касается баров и ресторанов, а регулирует именно розничную торговлю.

Фото: скриншот приложения к постановлению
Новогодний «сухой закон». В Омске снова продлили запрет на продажу алкоголя
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Новости#Омск#Новый год#Мэрия#Постановление#Алкоголь#Торговля#Сухой закон
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