Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год

На сайте администрации Омска вышло постановление, ограничивающее продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий. Не разрешено будет торговать спиртным около главной омской елки, у цирка. Действовать запрет будет с 16 до 18 часов 23 декабря, с 14 до 15 часов 28 и 29 декабря, а также на Рождество, 7 января с 11 до 12 часов.