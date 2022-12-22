Пермская ЦБК запустила новый водовыпуск с очистных сооружений

Издание Properm.ru пишет, что монтаж объекта осуществлялся с июля по август текущего года. Положительные заключения для работы водовыпуска были получены осенью: его проверили эксперты Росприроднадзора и Стройнадзора.
Пермская целлюлозно-бумажная компания в ноябре получила последние документы от Камского бассейнового водного управления, после чего был выведен из эксплуатации старый коллектор.
Новый коллектор водовыпуска представляет собой трубу из полиэтилена, диаметр которой составляет 1 метр, а протяженность - шестьсот метров. В большей части она проходит под дном Чусовой. На берегу находится около ста метров трубопровода, а также две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. Проект обошелся в семьдесят миллионов рублей.
По словам главного инженера Пермской ЦБК, руководителя проекта Вячеслава Новокшонова, монтаж водовыпуска осуществлялся с использованием современных трубопроводов, срок службы которых составляет около семидесяти лет - это в два раза больше, чем эксплуатационный срок построенного во времена СССР объекта.
В ПЦБК отмечают, что специфика их производства предполагает особые решения для экологической защиты природы. Проектная мощность очистных сооружений Пермской ЦБК составляет пятьдесят семь тысяч кубометров в сутки. Взятая из реки вода, которая используется в производстве, проходит пять этапов очистки, после чего ее вновь возвращают в реку.