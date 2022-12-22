Пермская ЦБК запустила новый водовыпуск с очистных сооружений

В ПЦБК отмечают, что специфика их производства предполагает особые решения для экологической защиты природы. Проектная мощность очистных сооружений Пермской ЦБК составляет пятьдесят семь тысяч кубометров в сутки. Взятая из реки вода, которая используется в производстве, проходит пять этапов очистки, после чего ее вновь возвращают в реку.