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Пермская ЦБК запустила новый водовыпуск с очистных сооружений

Сегодня, 09:25
Фото: ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания запустила в эксплуатацию в районе Голованово новый коллектор водовыпуска, который находится на берегу реки Чусовой и входит в комплекс очистных сооружений предприятия.

Издание Properm.ru пишет, что монтаж объекта осуществлялся с июля по август текущего года. Положительные заключения для работы водовыпуска были получены осенью: его проверили эксперты Росприроднадзора и Стройнадзора.

Пермская целлюлозно-бумажная компания в ноябре получила последние документы от Камского бассейнового водного управления, после чего был выведен из эксплуатации старый коллектор.

Новый коллектор водовыпуска представляет собой трубу из полиэтилена, диаметр которой составляет 1 метр, а протяженность - шестьсот метров. В большей части она проходит под дном Чусовой. На берегу находится около ста метров трубопровода, а также две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. Проект обошелся в семьдесят миллионов рублей.

По словам главного инженера Пермской ЦБК, руководителя проекта Вячеслава Новокшонова, монтаж водовыпуска осуществлялся с использованием современных трубопроводов, срок службы которых составляет около семидесяти лет - это в два раза больше, чем эксплуатационный срок построенного во времена СССР объекта.

В ПЦБК отмечают, что специфика их производства предполагает особые решения для экологической защиты природы. Проектная мощность очистных сооружений Пермской ЦБК составляет пятьдесят семь тысяч кубометров в сутки. Взятая из реки вода, которая используется в производстве, проходит пять этапов очистки, после чего ее вновь возвращают в реку.

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