Омский депимущества отстоял в суде лыжную базу на Березовой

Затем, в 2019 году компанию признали собственником недостроенного объекта, и она начала добиваться разрешения уже на ввод в эксплуатацию почти готового комплекса. Но департамент строительства вновь выдал отказ, который ООО «Черномор» вновь попытался оспорить. В случае, если «Черномор» не обжалует решение в кассации, лыжная база на Березовой останется в пользовании омичей.