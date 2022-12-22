Омский депимущества отстоял в суде лыжную базу на Березовой

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска сообщили, что сегодня, 22 декабря, судебная коллегия Восьмого арбитражного апелляционного суда оставила в силе решение об отказе ООО «Черномор» в эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса на Березовой.
Напомним, строительство спортивного комплекса компания ООО «Черномор» начала еще в 2017 году и успел возвести его на 90%. Однако депстрой отозвал разрешение на строительство.
Затем, в 2019 году компанию признали собственником недостроенного объекта, и она начала добиваться разрешения уже на ввод в эксплуатацию почти готового комплекса. Но департамент строительства вновь выдал отказ, который ООО «Черномор» вновь попытался оспорить. В случае, если «Черномор» не обжалует решение в кассации, лыжная база на Березовой останется в пользовании омичей.