Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омичам рассказали, как правильно выбрать главное украшение Нового года

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Натуральная елка, искусственная или под высадку? Омичам доступны все варианты. Город55 рассказывает о преимуществах, недостатках и подводных камнях.

Натуральная елка в Омске

Омский Роспотребнадзор сообщил, что лучше всего покупать елку в двадцатых числах декабря. Выбирать надо дерево с достаточно толстым стволом, без трещин, с эластичной, крепкой хвоей. Иголки должны чуть блестеть, а если растереть в пальцах несколько хвоинок, запах должен ощущаться очень хорошо. Если ветки сухие и ломаются от минимального воздействия, такаю елку нести в дом не безопасно.

Когда определились, какую красавицу нести домой, продавца стоит попросить упаковать ее в специальную пластиковую сетку-рукав. Ставить елку сразу в жаркую комнату не стоит, хорошо бы дать ей постоять несколько часов в прохладном месте, например, на закрытом балконе или у балконной двери. Тогда елка адаптируется постепенно, сохнуть и облетать будет медленнее и раскроет весь свой аромат.

В Роспотребнадзоре особо отметили, что покупать деревья лучше в официальных местах, на одобренных точках продаж, чтобы не нарваться на «черных лесорубов».

Как выбрать искусственную елку?

Казалось бы, какие могут быть подводные камни при покупке искусственной ели. Но все не так уж однозначно. При выборе «бессмертного» украшения стоит особенно обратить внимание на запах. Хвоей искусственная елка, конечно, пахнуть не будет, а вот едким пластиком — запросто. Это говорит о том, что она сделана из небезопасных материалов. Допустим характерный запах пластика, но ненадолго и без «едкости». Качественная и безопасная елка должна быть обязательно изготовлена из огнестойких материалов или иметь соответствующую пропитку. Не забываем, что гирлянды — это электрический провод, может и искра быть, и замыкание. На упаковке елки должны быть сведения о пожарной безопасности.

Также ветки должны хорошо и крепко держаться за основание, стоит проверить, не торчит ли где проволока. Можно провести ладонью против «роста» хвоинок и убедиться, что они не колются и не осыпаются. Если у вас есть сомнения, попросите у продавца сертификат качества.

иллюстрация
Фото: 1MI

Живая елка под посадку

Многие люди задумываются о том, что ни искусственная ель, ни спиленная в лесопитомнике — не экологичны. В первом случае наносится вред окружающей среде производством пластика, а во втором — спиливаются «легкие» планеты. Спрос общества рождает предложение, и в продаже начали появляться елки в горшках. Горшочки стоят даже на полках супермаркетов. Разбираемся, есть ли в покупке такого «саженца» смысл, или это просто маркетинговый ход.

Город55 «откопал» в открытых источниках отзывы тех людей, кто уже пытался по весне высадить елочку, купленную в горшке перед Новым годом. Выяснились интересные нюансы:

  • Очень маловероятно, что елочка из супермаркета доживет до весны и впоследствии приживется, хотя возможно и такое. Лучше всего покупать елку под высадку в лесопитомнике. Такую, которую изначально выращивали в контейнере, а не выкопали, чтобы засунуть в горшок. Хвойные деревья вообще очень капризны в пересаживании. Дерево нужно заранее к этому подготовить. 
  • Брать деревья нужно сорта, которые «выживут» в квартире или доме, а также подходят для омского грунта. В тот же супермаркет могут привезти саженец, который имеет шансы на жизнь, например, на юге России, а в Омской области ему выжить почти невозможно.
  • Дерево при покупке надо тщательно осмотреть. Оно должно быть свежим, с блестящей хвоей, земляной ком должен быть оплетен мелкими белыми корешками.
  • Хвойные деревья любят сумрак, прохладу и влагу! Первое время елку нужно «адаптировать» на балконе или веранде, вносить в дом постепенно, максимум — за пару дней до праздника. Ставить лучше у балконной двери или зашторенного большого окна, чтобы на питомицу хоть откуда-то попадала прохлада. Нельзя наряжать сразу, пусть елка «привыкнет».
  • Лучше незаметно расставить вокруг елки емкости с водой или увлажнитель воздуха. Также ее нужно опрыскивать дважды в день и регулярно поливать водой комнатной температуры. Закрывать корни искусственным снегом плотно нельзя, так дерево не будет «дышать». Стоит поставить контейнер с елкой в горшок или поддон побольше, так и удобнее будет поливать, и декорировать можно.
  • Игрушки нужно выбирать нетяжелые, много мишуры нельзя, а гирлянда подойдет только уличная, влагостойкая, потому что опрыскивать обычную небезопасно. Вообще, советуют не оставлять такую елку надолго украшать праздник. Так у дерева может начаться несвоевременная «весна», циклы собьются, и потом саженец не приживется.
  • После праздников елку стоит адаптировать обратно к прохладе. Сначала обильно полить и отнести на балкон или веранду на денек, а если там очень холодно, то обмотать контейнер тканью или обложить поролоном. И только после «прикопать» в сугробе до весны. Закапывать ель в снег лучше где-то в тени, под забором или стеной. При первой же возможности, как почва станет хоть немного податливой, елку нужно высадить.
#Общество#Город#Новогодняя елка#Елка#Новости#Новый год#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Елочный базар#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
Сегодня, 08:00
Омский депимущества отстоял в суде лыжную базу на Березовой
Сегодня, 11:12
Станислав Горячкин снова стал замминистра региональной безопасности Омской области
Сегодня, 10:50
Председательское кресло Общественной палаты Омской области заняла Лидия Герасимова
Сегодня, 12:00
Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год
Сегодня, 08:00