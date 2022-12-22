Казалось бы, какие могут быть подводные камни при покупке искусственной ели. Но все не так уж однозначно. При выборе «бессмертного» украшения стоит особенно обратить внимание на запах. Хвоей искусственная елка, конечно, пахнуть не будет, а вот едким пластиком — запросто. Это говорит о том, что она сделана из небезопасных материалов. Допустим характерный запах пластика, но ненадолго и без «едкости». Качественная и безопасная елка должна быть обязательно изготовлена из огнестойких материалов или иметь соответствующую пропитку. Не забываем, что гирлянды — это электрический провод, может и искра быть, и замыкание. На упаковке елки должны быть сведения о пожарной безопасности.