Омский Роспотребнадзор сообщил, что лучше всего покупать елку в двадцатых числах декабря. Выбирать надо дерево с достаточно толстым стволом, без трещин, с эластичной, крепкой хвоей. Иголки должны чуть блестеть, а если растереть в пальцах несколько хвоинок, запах должен ощущаться очень хорошо. Если ветки сухие и ломаются от минимального воздействия, такаю елку нести в дом не безопасно.
Когда определились, какую красавицу нести домой, продавца стоит попросить упаковать ее в специальную пластиковую сетку-рукав. Ставить елку сразу в жаркую комнату не стоит, хорошо бы дать ей постоять несколько часов в прохладном месте, например, на закрытом балконе или у балконной двери. Тогда елка адаптируется постепенно, сохнуть и облетать будет медленнее и раскроет весь свой аромат.
В Роспотребнадзоре особо отметили, что покупать деревья лучше в официальных местах, на одобренных точках продаж, чтобы не нарваться на «черных лесорубов».
Казалось бы, какие могут быть подводные камни при покупке искусственной ели. Но все не так уж однозначно. При выборе «бессмертного» украшения стоит особенно обратить внимание на запах. Хвоей искусственная елка, конечно, пахнуть не будет, а вот едким пластиком — запросто. Это говорит о том, что она сделана из небезопасных материалов. Допустим характерный запах пластика, но ненадолго и без «едкости». Качественная и безопасная елка должна быть обязательно изготовлена из огнестойких материалов или иметь соответствующую пропитку. Не забываем, что гирлянды — это электрический провод, может и искра быть, и замыкание. На упаковке елки должны быть сведения о пожарной безопасности.
Также ветки должны хорошо и крепко держаться за основание, стоит проверить, не торчит ли где проволока. Можно провести ладонью против «роста» хвоинок и убедиться, что они не колются и не осыпаются. Если у вас есть сомнения, попросите у продавца сертификат качества.
Многие люди задумываются о том, что ни искусственная ель, ни спиленная в лесопитомнике — не экологичны. В первом случае наносится вред окружающей среде производством пластика, а во втором — спиливаются «легкие» планеты. Спрос общества рождает предложение, и в продаже начали появляться елки в горшках. Горшочки стоят даже на полках супермаркетов. Разбираемся, есть ли в покупке такого «саженца» смысл, или это просто маркетинговый ход.
Город55 «откопал» в открытых источниках отзывы тех людей, кто уже пытался по весне высадить елочку, купленную в горшке перед Новым годом. Выяснились интересные нюансы: