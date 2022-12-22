Омич пришел в кафе за пищевыми отходами, а ушел с дорогими нардами

На тот момент в кафе уже никого не было, работники убирали в другой комнате мебель. Даже не посмотрев на мужчину, сотрудники ответили, что заведение закрывается. Позже хозяйка обнаружила пропажу нардов. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.