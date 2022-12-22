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Омич пришел в кафе за пищевыми отходами, а ушел с дорогими нардами

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
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С заявлением о краже в полицию обратилась владелица кафе.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 37-летняя владелица кафе. Женщина рассказала, что вечером в заведение зашел неизвестный мужчина и поинтересовался, есть ли у них пищевые отходы для его домашних животных.

На тот момент в кафе уже никого не было, работники убирали в другой комнате мебель. Даже не посмотрев на мужчину, сотрудники ответили, что заведение закрывается. Позже хозяйка обнаружила пропажу нардов. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили примерное описание мужчины выяснили: на вид 30–40 лет, рост 170-175 см, короткая стрижка. Был одет в темный комбинезон и красную куртку.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Кафе#Кража#Отходы#Животные#Домашние животные#Розыск
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