Омич пришел в кафе за пищевыми отходами, а ушел с дорогими нардами

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 37-летняя владелица кафе. Женщина рассказала, что вечером в заведение зашел неизвестный мужчина и поинтересовался, есть ли у них пищевые отходы для его домашних животных.
На тот момент в кафе уже никого не было, работники убирали в другой комнате мебель. Даже не посмотрев на мужчину, сотрудники ответили, что заведение закрывается. Позже хозяйка обнаружила пропажу нардов. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.
Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили примерное описание мужчины выяснили: на вид 30–40 лет, рост 170-175 см, короткая стрижка. Был одет в темный комбинезон и красную куртку.