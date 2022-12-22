«Нужно забыть прошлые неудачи». Омский «Авангард» заключил контракт с новым вратарем

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт до конца сезона с 24-летним голкипером Алексеем Мельничуком. По словам генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина, клуб искал вратаря, потому что Станислав Галимов получил травму.
«Когда на рынке появился Алексей Мельничук, мы посоветовались с тренерским штабом, и после рекомендаций Михаила Кравца, который работал с этим вратарем, решили подписать контракт», — объяснил выбор игрока Хабибулин.
Генеральный менеджер омского клуба считает, что сейчас важно забыть прошлые неудачи и спокойно работать. У Мельничука есть время хорошо подготовиться до плей-офф.
Отметим, что в этом сезоне Мельничук играл за ХК «Сочи» и «Трактор». ОН провел 44 матча в КХЛ. В «Авангарде» хоккеист будет выступать под номером 38.