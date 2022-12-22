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Новый вратарь «Авангарда», серьезная задержка рейса, запрет на алкоголь. Омск сегодня

Сегодня, 14:04
Фото: Город55
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Итоги четверга по версии Города55.

Новость № 1. Омский «Авангард» подписал двусторонний контракт до конца сезона с 24-летним вратарем Алексеем Мельничуком. Клуб искал вратаря, потому что Станислав Галимов получил травму, отметил генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин. В «Авангарде» хоккеист будет выступать под номером 38.

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Новость № 2. Сегодня в Омском аэропорту произошла серьезная задержка рейса в Таиланд. Самолет в Утапао задержали почти на 15 часов. За перевозку пассажиров в теплые края отвечала авиакомпания «Азур Эйр». Помимо этого почти на три часа задержали самолет компании «Азимут», который должен был отправиться по маршруту Омск-Уфа-Минеральные воды.

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Новость № 3. В Омске на время проведения праздничных мероприятий ограничат продажу алкоголя. Не разрешено будет торговать спиртным напитками: около главной омской елки — с 16 до 18 часов 23 декабря, с 14 до 15 часов 28 и 29 декабря, с 11 до 12 часов 7 января; в сквере им. Дзержинского — с 13 до 14 часов 25 декабря; и на улице Березовой — с 12:00 до 14:30 30 декабря.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Авангард#Авангард хоккей#Рейс#Задержка самолета#Алкоголь
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