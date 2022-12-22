Новость № 3. В Омске на время проведения праздничных мероприятий ограничат продажу алкоголя. Не разрешено будет торговать спиртным напитками: около главной омской елки — с 16 до 18 часов 23 декабря, с 14 до 15 часов 28 и 29 декабря, с 11 до 12 часов 7 января; в сквере им. Дзержинского — с 13 до 14 часов 25 декабря; и на улице Березовой — с 12:00 до 14:30 30 декабря.