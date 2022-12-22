Многострадальный омский аэропорт хотят полностью построить на деньги инвесторов

Власти Омской области рассматривают вопрос строительства аэропорта Федоровка полностью на деньги инвесторов, сообщает ТАСС. Дальнейшую компенсацию собираются выплатить через 2-3 года за счет средств из федерального бюджета.
«У нас есть инвесторы, есть все финансово-экономические расчеты, готовы переходить к проектированию объекта, — объяснил Александр Бурков. — Нам нужно только понимание, в какие годы мы будем в комплексном плане развития магистральной инфраструктуры».
Для постройки взлетной полосы и радиолокационной системы понадобятся немалые деньги. Ранее губернатор Омской области отмечал, что на эти цели только из федерального бюджета придется потратить более 16 млрд рублей. Полная же стоимость строительства аэропорта составляет 36 млрд рублей.