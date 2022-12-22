Многострадальный омский аэропорт хотят полностью построить на деньги инвесторов

Для постройки взлетной полосы и радиолокационной системы понадобятся немалые деньги. Ранее губернатор Омской области отмечал, что на эти цели только из федерального бюджета придется потратить более 16 млрд рублей. Полная же стоимость строительства аэропорта составляет 36 млрд рублей.