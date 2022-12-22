Крупнейший в России проект в отрасли обращения с ТКО могут реализовать в Татарстане

В Татарстане создадут более пяти комплексных объектов в отрасли обращения с ТКО, пишет inkazan.ru. Общая мощность предприятий достигнет 1,8 миллиона тонн в год. Объем инвестиций в реализацию нового масштабного проекта оценили в 20 миллиардов рублей, проинформировал Буцаев.
При реализации инвестиционных проектов в форме концессионного соглашения РЭО выделит до 95 процентов необходимых средств. Предварительно будет разработана проектно-сметная документация.
Благодаря появлению новых объектов обращения с ТКО в Татарстане будут достигнуты целевые показатели национального проекта «Экология» и цели, обозначенные федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Объем захоронения ТКО на полигонах субъекта будет сокращен на 50 процентов, а сортировка выйдет на 100-процентный уровень.