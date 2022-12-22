Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Крупнейший в России проект в отрасли обращения с ТКО могут реализовать в Татарстане

Сегодня, 08:36
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым вопросы, связанные с перспективными объектами сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

В Татарстане создадут более пяти комплексных объектов в отрасли обращения с ТКО, пишет inkazan.ru. Общая мощность предприятий достигнет 1,8 миллиона тонн в год. Объем инвестиций в реализацию нового масштабного проекта оценили в 20 миллиардов рублей, проинформировал Буцаев.

При реализации инвестиционных проектов в форме концессионного соглашения РЭО выделит до 95 процентов необходимых средств. Предварительно будет разработана проектно-сметная документация.

Благодаря появлению новых объектов обращения с ТКО в Татарстане будут достигнуты целевые показатели национального проекта «Экология» и цели, обозначенные федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Объем захоронения ТКО на полигонах субъекта будет сокращен на 50 процентов, а сортировка выйдет на 100-процентный уровень. 

Подпишитесь
Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
Сегодня, 08:00
Многострадальный омский аэропорт хотят полностью построить на деньги инвесторов
Сегодня, 03:28
Занятое кресло. Руководителем омской РЭК назначили Андрея Меньшикова
Сегодня, 06:53
Подарок для автолюбителей. В Омске заработают сразу две новые радиостанции
Сегодня, 08:07
Каникулы на юге откладываются. Омичам пришлось ждать самолет в Таиланд почти 15 часов
Сегодня, 07:39
Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год
Сегодня, 08:00