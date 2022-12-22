Каникулы на юге откладываются. Омичам пришлось ждать самолет в Таиланд почти 15 часов

Также вместе с рейсом в Утапао в аэропорту задержали самолет компании «Азимут», который должен был отправиться по маршруту Омск-Уфа-Минеральные воды еще в 10:50. Однако в связи с поздним прибытием самолета отправление рейса перенесли на 13:30 по местному времени.