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Каникулы на юге откладываются. Омичам пришлось ждать самолет в Таиланд почти 15 часов

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омском аэропорту на 15 часов задержали рейс в Таиланд

Омичи должны были вылететь в Утапао в 0:50, но по техническим причинам сделать это удастся лишь спустя 15 часов.

На сайте Омского аэропорта сегодня, 22 декабря, появилось сообщение о серьезной задержки рейса в Таиланд. Самолет в Утапао должен был вылететь в 0:50 часов по омскому времени, но из-за замены судна по техническим причинам отправление перенесли на 15:30.

Отметим, что это один из первых рейсов в Таиланд из Омского аэропорта. Перелет взяла на себя авиакомпания «Азур Эйр».

Также вместе с рейсом в Утапао в аэропорту задержали самолет компании «Азимут», который должен был отправиться по маршруту Омск-Уфа-Минеральные воды еще в 10:50. Однако в связи с поздним прибытием самолета отправление рейса перенесли на 13:30 по местному времени.

Ранее Город55 сообщал, что одна из задержек рейса из Омска в Волгоград привела авиакомпанию к штрафу. Во время пятичасовой задержки пассажиров рейса не накормили и не предоставили им гостиницу и камеру хранения.

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#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Самолеты#Задержка#Рейс#Таиланд
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