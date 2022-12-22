Каникулы на юге откладываются. Омичам пришлось ждать самолет в Таиланд почти 15 часов

На сайте Омского аэропорта сегодня, 22 декабря, появилось сообщение о серьезной задержки рейса в Таиланд. Самолет в Утапао должен был вылететь в 0:50 часов по омскому времени, но из-за замены судна по техническим причинам отправление перенесли на 15:30.
Отметим, что это один из первых рейсов в Таиланд из Омского аэропорта. Перелет взяла на себя авиакомпания «Азур Эйр».
Также вместе с рейсом в Утапао в аэропорту задержали самолет компании «Азимут», который должен был отправиться по маршруту Омск-Уфа-Минеральные воды еще в 10:50. Однако в связи с поздним прибытием самолета отправление рейса перенесли на 13:30 по местному времени.
Ранее Город55 сообщал, что одна из задержек рейса из Омска в Волгоград привела авиакомпанию к штрафу. Во время пятичасовой задержки пассажиров рейса не накормили и не предоставили им гостиницу и камеру хранения.