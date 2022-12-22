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Как приготовить пирожное «картошка» по классическому рецепту

Сегодня, 14:56
Многие в детстве пробовали пирожное «картошка». Это лакомство выглядит аппетитно и по-домашнему, а для его приготовления нужны самые простые ингредиенты.

Общественная служба новостей делится классическим рецептом этого десерта. При этом внутри пирожное вовсе не будет шоколадным — какао используется только для обсыпки.

Для приготовления «картошки» понадобятся: 250 грамм муки, 4 столовые ложки кукурузного крахмала, 8 яиц, 250 грамм сахара. Отдельно готовится сливочный крем. Для него нужны: 50 мл молока, 230 грамм сахара, 1 яйцо, 250 грамм сливочного масла, щепотка ванилина. Некоторые хозяйки добавляют для вкуса ром или коньяк.

Яйца взбиваются с сахаром до однородной массы. После этого в тесто добавляются мука и крахмал. Бумагу для выпекания нужно выстелить на противень, выложить на нее половину теста ровным слоем и оставить выпекаться на 20 минут при температуре 170 градусов. Таким же образом поступаем со второй половиной теста. Оба бисквита нужно оставить на несколько часов, ничем не накрывая, чтобы они подсохли, после чего измельчить их в крошку.

Тем временем можно приготовить крем. В эмалированной посуде смешиваются молоко и сахар, кроме двух его столовых ложек (ни нужны для сахарной пудры). Полученную массу нужно прокипятить на медленном огне в течение двух минут, постоянно помешивая. В другой миске необходимо размягчить сливочное масло и добавить в него молоко с сахаром, ванилин и коньяк или ром. Все хорошо перемешивается. Можно сделать это с помощью миксера.

Крем смешивается с бисквитной крошкой и формируется в пирожное. На заключительном этапе лакомство обваливается в смеси какао и сахарной пудры. Перед подачей на стол десерт нужно подержать в холодильнике около двух часов, чтобы он хорошо пропитался.

Для основы можно брать и готовое печенье, а вместо крема — сгущенное молоко. Так процесс приготовления значительно ускорится.

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