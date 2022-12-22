Как приготовить пирожное «картошка» по классическому рецепту

Яйца взбиваются с сахаром до однородной массы. После этого в тесто добавляются мука и крахмал. Бумагу для выпекания нужно выстелить на противень, выложить на нее половину теста ровным слоем и оставить выпекаться на 20 минут при температуре 170 градусов. Таким же образом поступаем со второй половиной теста. Оба бисквита нужно оставить на несколько часов, ничем не накрывая, чтобы они подсохли, после чего измельчить их в крошку.