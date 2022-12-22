Грипп отлично размножается в сухом, застоявшемся воздухе, живет на поверхностях, например на деньгах и дверных ручках, 6—8 часов. А если больной человек покашлял в ладони, так точно все, к чему он прикасался, будет содержать вирус гриппа. Поэтому нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Врач посоветовала открывать окна даже в мороз — на это время просто всем дружно лучше выйти из комнаты или кабинета на 3—5 минут, чтобы не продуло.