Число заболевающих свиным гриппом растет, дети десятками тысяч уходят на карантин, Роспотребнадзор уже ввел масочный режим в медицинских и социальных организациях. Город55 решил разобраться, как омичам защищать себя и близких в сложившейся ситуации, и для этого мы пообщались с врачом-эпидемиологом высшей квалификационной категории — Наталией Токмолаевой, работающей в БСМП-2.
Как оказалось, от гриппа H1N1 особенно страдают дети и беременные женщины. Чрезвычайно опасен свиной грипп и для тех, у кого есть хронический букет заболеваний, притом не только органов дыхания, но и системных, вроде диабета, потому что грипп при осложнении не просто опускается в легкие и переходит в сложную вирусную пневмонию, но и отравляет весь организм.
Наталия Токмолаева особо отметила, что заболеваемость гриппом сейчас на своем сезонном пике. Врачи каждый год встречаются со вспышками этой болезни, как и многих других. Никуда от омичей не делись другие ОРВИ, продолжают люди болеть и Covid-19. И каждый год в особенной зоне риска оказываются те, кто пропустил прививочную кампанию.
Сезонная вакцинация в Омской области длилась с 25 августа и до 1 декабря, эпидемиолог рассказала, что вакцину привозили во все поликлиники. Недостатка в ней не было, и те, кто хотел привиться, уже привились. Врач посоветовала омичам не пренебрегать прививкой и идти за ней заранее — до того, как пошел рост заболеваемости. Прививке нужно время: иммунитет к гриппу формируется в течение двух-трех недель.
Мы поинтересовались и о поступающих возражениях от антипрививочников. Врач подтвердила, что проблема существует:
«Противники всегда есть. Это люди, которые далеки от медицины, люди, которые не видят, как страдает пациент, когда на него воздействует тот или иной вирус. Вакцинация снижает заболеваемость, снижает количество летальных исходов. Среди тех, кто привился, мы практически не видим пациентов с летальным исходом или тяжелыми осложнениями. Вакцинация — это залог здоровья нации, привилегия людей, — уверяет Наталия Токмолаева. — Антипрививочников целые сообщества, есть среди них и медицинские работники, но я считаю, что это преступление, когда ты имеешь медицинское образование, имеешь знания и официально противостоишь вакцинации. Ты врач, должен понимать, как действует вакцина, как работает иммунитет».
Отдельно мы поговорили с эпидемиологом о «бытовом» заражении. Если в толпе заражение на пике сезонной заболеваемости почти неизбежно, то дома и на работе можно попытаться избежать болезни.
Грипп отлично размножается в сухом, застоявшемся воздухе, живет на поверхностях, например на деньгах и дверных ручках, 6—8 часов. А если больной человек покашлял в ладони, так точно все, к чему он прикасался, будет содержать вирус гриппа. Поэтому нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Врач посоветовала открывать окна даже в мороз — на это время просто всем дружно лучше выйти из комнаты или кабинета на 3—5 минут, чтобы не продуло.
Кстати, заразиться по пути домой с работы тоже очень легко. Люди не всегда замечают, что потрогали лицо. Потрогал на работе или в подъезде «зараженные» кнопки лифта или поручни, потом почесал нос или потер глаза — и все, заразился. То же самое касается перил и поручней. Потому нельзя забывать о мытье рук и санитайзерах.
Выяснились интересные нюансы. Из-за того, что прививаются люди от коронавируса уже 2 года, велика вероятность, что грипп в организме будет с ним конкурировать и «победит», но может победить и COVID-19. Все зависит от многих факторов — например, предыдущие заболевания и состояние иммунитета.
«Вообще, любые респираторные вирусы, встречаясь в одном носителе, либо конкурируют, либо начинают взаимодействовать. К тому же вирус свиного гриппа и коронавирус очень схожи во влиянии на дыхательную систему, быстро могут переходить в пневмонию. А вирусная пневмония лечится очень тяжело, будь она вызвана хоть каким возбудителем», — предупредила Наталия Токмолаева.
В любом случае, привился человек или пропустил вакцинацию, врач посоветовала омичам соблюдать несложные меры профилактики: