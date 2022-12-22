Грязное дело. В поезде из Омска в Челябинск в угле нашли двух иностранцев

Оказалось, что мужчины находились в городе Петропавловск Республики Казахстан. Там они вступили в сговор, чтобы вместе пересечь границу с Россией. Когда товарный поезд проходил через территорию Казахстана, мужчины пробрались в вагон с углем и попытались скрыться.