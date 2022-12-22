Грязное дело. В поезде из Омска в Челябинск в угле нашли двух иностранцев

В пресс-службе УСФБ России по Курганской области Городу55 сообщили о задержании двух мигрантов, которые решили попасть в Россию весьма необычным способом. Мужчин обнаружили в вагоне с углем, который перевозили по маршруту Омск-Челябинск.
Оказалось, что мужчины находились в городе Петропавловск Республики Казахстан. Там они вступили в сговор, чтобы вместе пересечь границу с Россией. Когда товарный поезд проходил через территорию Казахстана, мужчины пробрались в вагон с углем и попытались скрыться.
Вскоре мужчин заметили на записях с камер видеонаблюдения, и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сняли иностранцев с поезда. Как выяснилось, один из мигрантов ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера.
Мигрантов отправили под стражу, на них завели дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По российским законам мужчинам грозит до шести лет колонии, отметили в пресс-службе УФСБ.