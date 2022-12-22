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Грязное дело. В поезде из Омска в Челябинск в угле нашли двух иностранцев

Сегодня, 11:27
Фото: предоставлено Городу55 УФСБ России по Курганской области

В поезде из Омска в Челябинск в угле нашли двух мигрантов

Мужчины хотели попасть в Россию из Петропавловска и выбрали не слишком законный путь.

В пресс-службе УСФБ России по Курганской области Городу55 сообщили о задержании двух мигрантов, которые решили попасть в Россию весьма необычным способом. Мужчин обнаружили в вагоне с углем, который перевозили по маршруту Омск-Челябинск.

Оказалось, что мужчины находились в городе Петропавловск Республики Казахстан. Там они вступили в сговор, чтобы вместе пересечь границу с Россией. Когда товарный поезд проходил через территорию Казахстана, мужчины пробрались в вагон с углем и попытались скрыться.

Вскоре мужчин заметили на записях с камер видеонаблюдения, и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сняли иностранцев с поезда. Как выяснилось, один из мигрантов ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера.

Мигрантов отправили под стражу, на них завели дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По российским законам мужчинам грозит до шести лет колонии, отметили в пресс-службе УФСБ.

Фото: предоставлено Городу55 УФСБ России по Курганской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Мигранты#Задержание#Уголь#Поезд
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