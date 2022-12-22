Грабеж средь бела дня. В омском дворе спилили 15-метровую ель

Стоит отметить, что полный комплект документов, разрешающий снос, в УК предоставить не смогли. Комиссия по обрезке и сносу выдала УК документ, не дающий право на снос до особого разрешения. Нужно было согласовать возмещение крупномеров, и только после этого могли разрешить снос. Согласование этого вопроса в «Жилищнике-3» документально не подтвердили. Более того, комиссия по сносу предварительно рассмотрела заявку на снос еще в ноябре 2021 года. Весь год ель во дворе дома 11 на ул. 21-й Амурской была никому не нужна, но перед Новым годом внезапно понадобилась.