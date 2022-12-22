Грабеж средь бела дня. В омском дворе спилили 15-метровую ель

В Амурском поселке разгорелся скандал по поводу спиленного дерева. Как сообщило издание «Вести Омск», елку срубила управляющая компания «Жилищник-3» под руководством депутата Алексея Русавского. По его словам, ель затеняла жильцам окна, и ее решено было срубить после жалоб. Но протокол собрания жильцов директор УК журналистам не предъявил. А сами жильцы говорят, что ель не только никому не мешала, за ней ухаживали, ее любили, и она была домом для белок. Отстоять дерево не получилось. Когда сотрудники УК начали снос, жильцы отреагировали очень бурно, но это работников не остановило.
Важное для жильцов дерево, памятное тем, что высадили его в год постройки дома, теперь отправилось украшать микрорайон на праздники. Перенесли спиленную ель совсем недалеко, в соседние дворы. Возмущенные жильцы обратились в полицию.
Стоит отметить, что полный комплект документов, разрешающий снос, в УК предоставить не смогли. Комиссия по обрезке и сносу выдала УК документ, не дающий право на снос до особого разрешения. Нужно было согласовать возмещение крупномеров, и только после этого могли разрешить снос. Согласование этого вопроса в «Жилищнике-3» документально не подтвердили. Более того, комиссия по сносу предварительно рассмотрела заявку на снос еще в ноябре 2021 года. Весь год ель во дворе дома 11 на ул. 21-й Амурской была никому не нужна, но перед Новым годом внезапно понадобилась.