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Грабеж средь бела дня. В омском дворе спилили 15-метровую ель

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском дворе спилили 60-летнюю ель без спроса и соответствующих разрешений

История омского абсурда. Пушистая красавица не мешала людям, но ее все равно перенесли в соседние дворы уже в спиленном виде.

В Амурском поселке разгорелся скандал по поводу спиленного дерева. Как сообщило издание «Вести Омск», елку срубила управляющая компания «Жилищник-3» под руководством депутата Алексея Русавского. По его словам, ель затеняла жильцам окна, и ее решено было срубить после жалоб. Но протокол собрания жильцов директор УК журналистам не предъявил. А сами жильцы говорят, что ель не только никому не мешала, за ней ухаживали, ее любили, и она была домом для белок. Отстоять дерево не получилось. Когда сотрудники УК начали снос, жильцы отреагировали очень бурно, но это работников не остановило.

Важное для жильцов дерево, памятное тем, что высадили его в год постройки дома, теперь отправилось украшать микрорайон на праздники. Перенесли спиленную ель совсем недалеко, в соседние дворы. Возмущенные жильцы обратились в полицию.

Стоит отметить, что полный комплект документов, разрешающий снос, в УК предоставить не смогли. Комиссия по обрезке и сносу выдала УК документ, не дающий право на снос до особого разрешения. Нужно было согласовать возмещение крупномеров, и только после этого могли разрешить снос. Согласование этого вопроса в «Жилищнике-3» документально не подтвердили. Более того, комиссия по сносу предварительно рассмотрела заявку на снос еще в ноябре 2021 года. Весь год ель во дворе дома 11 на ул. 21-й Амурской была никому не нужна, но перед Новым годом внезапно понадобилась.

Фото: скриншот видео Вести Омск
Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Елка#Комиссия по сносу деревьев#Жильцы#Снос деревьев#Жалоба#Деревья
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