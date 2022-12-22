«Единая Россия» озвучила итоги гуманитарной миссии в этом году

Турчак отметил, что в этом году в рамках масштабной миссии, которую развернула партия, для жителей Донбасса было собрано и отправлено более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В ЛДНР и на новых территориях РФ действуют десятки гуманитарных центров, пишет Ростовгазета.
Со словами благодарности Турчак обратился к региональным отделениям партии.
«Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — отметил он.
Также секретарь генсовета партии рассказал, что после того, как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вступили в состав Российской федерации, направления гуммиссии ЕР расширились.
Партия не только продолжила оказывать помощь мирным жителям этих регионов, но и одновременно вошла в режим «все для фронта, все для победы» и направила свой ресурс на помощь мобилизованным, находящимся на передовой.
«Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне», — отметил Турчак.
Кроме того, он выделил направление работы партии, касающееся помощи семьям бойцов - участников СВО. По словам Турчака, это комплексная работа. Она включает в себя и законотворчество. "Единая Россия" инициировала несколько законопроектов, и они уже приняты и подписаны президентом РФ. В частности, фракции ЕР в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих - участников СВО и их семей. ЕР также оказывает адресную бытовую помощь семьям бойцов.
Турчак отметил, что в следующем году темпы и объемы гуманитарной миссии партии снижаться не будут.
С самого начала спецоперации партия «Единая Россия» регулярно оказывает помощь военнослужащим. Только в октябре на закупку спецсредств, дронов, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов, находящихся на передовой, единороссы собрали более 1,2 миллиарда рублей.
В Донбассе и на новых территориях открыто более сорока гумцентров партии. Их работу курируют депутаты Государственной думы. Партия также координирует работу врачей-волонтеров. Надо отметить, что медики разных специальностей регулярно целыми группами приезжают в больницы Донбасса, чтобы оказать помощь мирному населению и раненым военным. С начала СВО в общей сложности около тысячи врачей-добровольцев со всей России приехали в Донбасс для того, чтобы помочь своим коллегам, сообщается на сайте партии ER.RU.
“Омское региональное отделение «Единой России» с начала специальной военной операции на регулярной основе оказывает помощь республикам Донбасса, отправляя гуманитарные конвои. Во всех 32 районах области, а также в городе Омске действуют и функционируют пункты сбора гуманитарной помощи. В настоящий момент мы отправили уже более 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и в наш подшефный город Стаханов Луганской народной республики - это все самое необходимое: строительные материалы, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, спортивный инвентарь и многое другое.
В преддверии Нового года направили и атрибуты для организации праздника. Оказываем помощь и поддерживаем семьи из Донбасса и освобожденных территорий, которые находятся в пунктах временного размещения - передаем продуктовые наборы, помогаем подготовить документы для получения гражданства России, проводим интерактивные игры для детей. Поддерживаем наших ребят, которые были мобилизованы. Прислушиваемся к ним, узнаем, что необходимо им в настоящее время, и все это передаем нашим бойцам. Особое внимание уделяем семьям мобилизованных омичей. Наши волонтеры всегда рядом и готовы прийти на помощь”, - отметил вице-спикер законодательного собрания Омской области, координатор штаба общественной поддержки «Единой России» в Омской области Александр Артемов.