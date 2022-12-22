«Единая Россия» озвучила итоги гуманитарной миссии в этом году

В преддверии Нового года направили и атрибуты для организации праздника. Оказываем помощь и поддерживаем семьи из Донбасса и освобожденных территорий, которые находятся в пунктах временного размещения - передаем продуктовые наборы, помогаем подготовить документы для получения гражданства России, проводим интерактивные игры для детей. Поддерживаем наших ребят, которые были мобилизованы. Прислушиваемся к ним, узнаем, что необходимо им в настоящее время, и все это передаем нашим бойцам. Особое внимание уделяем семьям мобилизованных омичей. Наши волонтеры всегда рядом и готовы прийти на помощь”, - отметил вице-спикер законодательного собрания Омской области, координатор штаба общественной поддержки «Единой России» в Омской области Александр Артемов.