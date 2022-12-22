Человек погиб на месте. В Омской области столкнулись и загорелись два грузовика

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика Howo ехал по трассе Челябинск — Новосибирск со стороны Новосибирска. При движении по 848 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, за рулем которого находился 59-летний мужчина.