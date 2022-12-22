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Человек погиб на месте. В Омской области столкнулись и загорелись два грузовика

Сегодня, 04:06
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области после ДТП с грузовиками произошел пожар и смерть человека

На месте происшествия скончался водитель одного из грузовиков.

Вчера, 21 декабря, произошла жуткая авария на трасе Челябинск — Новосибирск. Очевидцы сообщили в полицию о ДТП в 23:20.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика Howo ехал по трассе Челябинск — Новосибирск со стороны Новосибирска. При движении по 848 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

После столкновения грузовики загорелись. Водитель автомобиля Howo скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Смертельное ДТП#ГИБДД#Грузовик#Трасса
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