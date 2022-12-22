Болезнь прогрессирует. Ежедневно в омские поликлиники обращаются до 200 пациентов

В связи с этим на врачей-терапевтов, средний медперсонал и врачей скорой помощи ложится серьезная нагрузка. Уже около 30% терапевтов и 50% младшего и среднего медперсонала находятся на больничном, что в свою очередь сказывается и на дозвоны, и на скорость выхода терапевта на участок.