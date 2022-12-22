Болезнь прогрессирует. Ежедневно в омские поликлиники обращаются до 200 пациентов

По рассказу заместителя главного врача ГКБ № 1 им. Кабанова Вадима Гершевича в эфире «Вестей», в омских поликлиниках продолжается рост обращений заболевших. В среднем количество пациентов доходит до 200 в сутки.
В связи с этим на врачей-терапевтов, средний медперсонал и врачей скорой помощи ложится серьезная нагрузка. Уже около 30% терапевтов и 50% младшего и среднего медперсонала находятся на больничном, что в свою очередь сказывается и на дозвоны, и на скорость выхода терапевта на участок.
«Сейчас мы пока не привлекаем дополнительные силы, потому что справляемся. Для того, чтобы быстрее осуществлялись выездные консультации врача, мы задействовали службу такси, нам помогает машинами автобаза здравоохранения. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее врач оказался на вызове. Ситуация непростая, но вызовы обслуживаются в течение 24 часов», — рассказал Вадим Гершевич.
Помимо этого, поликлиники перешли на семидневный режим работы. Такой же режим будет и в новогодние праздники.
Напомним, ранее стало известно, что заболеваемость растет. В период с 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ. Это на 10 тыс случаев меньше, чем на прошлой неделе.