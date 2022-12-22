Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Болезнь прогрессирует. Ежедневно в омские поликлиники обращаются до 200 пациентов

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за большого потока пациентов все больше врачей в Омске оказываются на больничном

Из-за большой нагрузки уже около 30% терапевтов и 50% младшего и среднего медперсонала находятся на больничном.

По рассказу заместителя главного врача ГКБ № 1 им. Кабанова Вадима Гершевича в эфире «Вестей», в омских поликлиниках продолжается рост обращений заболевших. В среднем количество пациентов доходит до 200 в сутки.

В связи с этим на врачей-терапевтов, средний медперсонал и врачей скорой помощи ложится серьезная нагрузка. Уже около 30% терапевтов и 50% младшего и среднего медперсонала находятся на больничном, что в свою очередь сказывается и на дозвоны, и на скорость выхода терапевта на участок.

«Сейчас мы пока не привлекаем дополнительные силы, потому что справляемся. Для того, чтобы быстрее осуществлялись выездные консультации врача, мы задействовали службу такси, нам помогает машинами автобаза здравоохранения. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее врач оказался на вызове. Ситуация непростая, но вызовы обслуживаются в течение 24 часов», — рассказал Вадим Гершевич.

Помимо этого, поликлиники перешли на семидневный режим работы. Такой же режим будет и в новогодние праздники.

Напомним, ранее стало известно, что заболеваемость растет. В период с 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ. Это на 10 тыс случаев меньше, чем на прошлой неделе.

Болезнь набирает обороты. Заболеваемость ОРВИ в Омске увеличилась почти на 70%
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Поликлиника#Больничный#ОРВИ#Грипп#Болезнь
Подпишитесь
Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
Сегодня, 08:00
Омский депимущества отстоял в суде лыжную базу на Березовой
Сегодня, 11:12
Станислав Горячкин снова стал замминистра региональной безопасности Омской области
Сегодня, 10:50
Председательское кресло Общественной палаты Омской области заняла Лидия Герасимова
Сегодня, 12:00
Омичам рассказали, как правильно выбрать главное украшение Нового года
Сегодня, 12:19
Под елками воцарится «сухой закон». Омичам запретят покупать алкоголь на Новый год
Сегодня, 08:00