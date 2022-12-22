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22 декабря православные христиане отмечают день праведницы Анны

Сегодня, 14:59
В церковном календаре 22 декабря значится как день зачатия Пресвятой Богородицы. Ее мать — праведница Анна.

22 декабря — самый короткий день в году с самой длинной ночью. Из-за этого он получил название Темного.

Общественная служба новостей делится историей праведницы Анны, а также традициями наших предков, связанными с этим днем.

Будущая мать Девы Марии, Анна, родилась в семье священника. Ее выдали замуж за святителя Иоакима. Вместе они прожили более 50 лет, однако детей у них не было. Из-за этого они очень печалились.

Однажды во сне Иоакиму явился ангел и принес весть о скором пополнении. И действительно, через девять месяцев родилась Мария — Пресвятая Богородица.

В народной традиции 22 декабря — день особо усердной молитвы женщин, которые мечтают о материнстве. Беременным женщинам следовало в этот день не нагружать себя домашними хлопотами.

В целом, в этот день люди старались не выходить из дому, поскольку с конца декабря и до самого Крещения стаи волков рыскали в деревнях в поисках пищи.

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